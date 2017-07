El angustioso llamado de S.O.S. del hospital de Calarcá, Quindío

15 de julio 2017 , 05:55 a.m.

15 de julio 2017 , 05:55 a.m.

Desde hace varios meses, el hospital La Misericordia de Calarcá (Quindío) no tiene recursos para cancelar los salarios de los empleados de la entidad.

“Me temo que la gente no aguante más. Personas con dos meses y medio sin sueldo, ya les han cortado la luz; algunas no han podido desplazarse hasta el hospital. Es compleja la situación”, señaló el gerente del hospital, Leonardo Quiceno.



Y agregó que “los funcionarios de las EPS, desde su gerente hacia abajo, están al día en sus sueldos, con sobresueldos, con primas especiales y nosotros, que somos los que ejecutamos, los que salvamos vidas, somos los más afectados; ni siquiera el usuario, porque aquí se está atendiendo a todas las personas, pero nosotros literalmente estamos aguantando hambre y eso no es justo”.



Quiceno explicó que la falta de pago se debe a la situación financiera que actualmente atraviesa la entidad por la crisis del sector de la salud en el país. Señaló que el 95 por ciento de los recursos de financiamiento provienen únicamente de la venta de servicios a todas las EPS.



Las EPS le adeudan 11.500 millones de pesos a la entidad. De estas empresas prestadoras de salud, la que más le debe dinero es Cafesalud con 3.600 millones de pesos y le sigue Caprecom en liquidación con 898 millones de pesos y Saludcoop en liquidación con 547 millones de pesos.



Mientras que el hospital, a su vez debe 3.500 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones de pesos se los adeuda a la empresa Soluciones Efectivas Temporal S.A.S, encargada de contratar el personal que labora en la entidad.



Según el gerente, esta es una deuda crónica pues “se le abona de forma mensual porcentajes muy bajos. Soluciones Efectivas ha sido una gran aliada para poder garantizar la misionalidad del hospital en los últimos dos años, a pesar del incumplimiento en los pagos por parte de esta E.S.E, ha hecho todo lo posible por tener a los colaboradores de la entidad al día pero ya agotó sus recursos para tener al día en el pago a los trabajadores”.



MANIZALES