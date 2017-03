Hombres armados intimidan en zona rural de Mesetas

08 de marzo 2017 , 09:33 a.m.

08 de marzo 2017 , 09:33 a.m.

El primero de marzo, tan solo cuatro días antes del asesinato de dos hermanos en Mesetas, organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos habían advertido en un consejo de seguridad sobre la presencia de hombres armados, vestidos de civil y con pasamontañas en las veredas Gobernador, Buenos Aires y La Cabaña.



La información fue dada a conocer ayer por el Partido Comunista (PCC) y defensores de Derechos Humanos para llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el área rural de Mesetas, donde las Farc están concentradas en una la zona veredal de La Guajira y Buenavista, en el marco del proceso de paz.

“Este hecho se convierte en una nueva amenaza para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. (...) no nos dejemos intimidar ante estos hechos de violencia”, dice un aparte del comunicado del PCC.



La noche del domingo, a José Antonio Anzola Triana, de 61 años, miembro del PCC y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), lo hallaron baleado en la vereda Buenos Aires, uno de los sitios donde los hombres armados habían sido vistos.



Mientras que a su hermana Luz Ángela la asesinaron horas después en una finca de la vereda Gobernador, delante de su familia.



Islena Rey, directora del Comité por la Defensora de los Derechos Humanos del Meta, cuestionó que a pesar de la advertencia las autoridades no le dieron importancia.



“Nosotros alertamos a la institucionalidad de que estaban esos hombres, que estaban intimidando a los campesinos, que a veces decían que eran de las disidencias de las Farc y otras que eran del ‘clan Úsuga’. Ese grupo está por ahí desde hace rato, dicen que van a vaciar los territorios y que las zonas veredales se van a acabar”, narró Rey.



Los miembros de la familia Anzola, que el domingo perdió a dos de sus integrantes a sangre y fuego, se desplazó debido a las amenazas de los responsables de las muertes.



Así lo dio a conocer un defensor de DD.HH. de Mesetas. Agregó que a los Anzola los arrojaron al piso y les robaron la plata, bolsos, linternas y otras cosas personales.



En consejo de seguridad dan luces sobre capturas de responsables de homicidios



“Las investigaciones van por buen camino”.



Esa es la frase que surgió al término del consejo de seguridad realizado ayer en Mesetas para evaluar los hechos de violencia que empañaron el ambiente de tranquilidad en ese municipio.



“Hay dos hipótesis que tienen fuerza, hay un trabajo coordinado con la Fiscalía y vamos por buen camino”, afirmó el general Jairo Alejandro Fuentes, quien dijo no haber sido informado el primero de marzo sobre la presencia de hombres armados en zona rural de Mesetas.



El secretario de Gobierno del Meta, Gerardo Mancera, anunció que la Regional 7 de la Policía y la Policía del Meta se comprometieron a evaluar la posibilidad de reforzar el pie de fuerza en Mesetas.



Informó que del Fondo de Seguridad se van a destinar recursos para reparar las cámaras de seguridad que están fuera de servicio.



De la mano de la Procuraduría Provincial van a trabajar en un programa de prevención del delito y quedó abierto el compromiso de una reunión de la Gobernadora del Meta con líderes comunitarios de Mesetas en los próximos días.



REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS