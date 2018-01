El emotivo homenaje de los bomberos de Armenia tras 19 años del sismo

Después de casi dos décadas del terremoto del 25 de enero de 1999, la capital quindiana se preparó para conmemorar un año más de la tragedia más grande que se ha registrado en la ciudad y que dejó más de mil personas muertas.

A la 1:19 de la tarde de jueves, la misma hora en que la tierra se sacudió violentamente hace 19 años, el excomandante del Cuerpo de Bomberos de Armenia, capitán Ciro Antonio Guiza entonaba una canción mientras los demás bomberos guardaban silencio. Fue un momento que él esperó por muchos años para rendirles un sentido homenaje a sus bomberos caídos.



Algunos mayores, otros más jóvenes, ninguno pudo evitar las lágrimas durante este solemne acto que recordó a los seis bomberos que murieron bajo los escombros de la estación. Los principales edificios de la ciudad se vinieron abajo entre ellos el Cuerpo de Bomberos, la mayoría de los rescatistas quedaron atrapados bajo la edificación. Guiza se salvó de milagro, como el mismo recuerda, porque salió a comprar algo.



"No hay dolor, no hay ocupación ni familia porque primero está el deber para el bombero, como ocurrió ese 25 de enero, que ha sido imborrable, cuando aquellas personas que me necesitaban gritaban, la gente llegaba a buscar ayuda al cuartel de bomberos pero lo vieron caído, solo había un bombero recibiendo a la gente y ese era yo, el resto de mis compañeros estaban atrapados por los escombros”, narró Guiza.



Y relató que lo que más le duele "es que yo iba a la Alcaldía a suplicarle al alcalde y a los anteriores, que ayudara a la institución. Le decía que nos preocupaban las grietas en la edificación pero nunca nos pararon bolas. (Luego) le pedí que nos prestara dos volquetas para remover los escombros y rescatar a los bomberos pero no fue posible".

Yo iba a la Alcaldía a suplicarle al alcalde y a los anteriores, que ayudara a la institución. Le decía que nos preocupaban las grietas en la edificación pero nunca nos pararon bolas

Sus advertencias tenían razón. Hace cinco años el Consejo de Estado condenó a la ciudad a pagar 416 millones de pesos por la muerte de José Fabio Hoyos López, uno de los bomberos que murió bajo los escombros pues, el Consejo consideró que el colapso se debió a fallas en la estructura, de las cuales el municipio estaba advertido cuatro años antes del terremoto.



El emotivo homenaje de los bomberos se realizó en el sitio donde estaba ubicada la estación que se desplomó, hoy en día allí se encuentra la sede de una fundación para discapacitados pero en el lugar no se volvió a levantar una edificación de concreto. La sede del Cuerpo de Bomberos fue reubicada cerca al Coliseo del Café.



Tras las palabras del capitán Guiza y el sonido de las sirenas que causó curiosidad entre los vecinos del sector, una caravana de vehículos y máquinas de bomberos recorrieron la ciudad con destino hacia el cementerio Jardines de Armenia donde depositaron una ofrenda floral en homenaje a los bomberos que murieron hace casi 20 años.



Laura Sepúlveda

Corresponsal de EL TIEMPO

ARMENIA