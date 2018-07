Rechazan homicidio de madre e hija en hospital de  San Martín, Meta

Tras conocerse el caso de un hombre que se quitó la vida tras asesinar a su esposa e hija el pasado domingo en el hospital del municipio de San Martín, Meta, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento elevó sus alertas sobre el aumento de feminicidios en este territorio.



Según las autoridades departamentales, el homicidio ocurrió en la noche del 22 de julio cuando Erwin Ferney Ortíz Obando, de 28 años, ingresó a la habitación del centro médico en donde se encontraba internada su hija de 5 años y disparó un arma de fuego contra las dos víctimas. Posteriormente se quitó la vida.

Aunque aún se investigan las circunstancias que motivaron al hecho, Para Norma Vélez, secretaria de Mujer y Equidad de Género del Meta, “lastimosamente estos casos de feminicidio no ocurren de manera espontánea, usualmente se evidencian algunos otros hechos dentro de la dinámica familiar que prevén que la situación puede complicarse. No obstante, las entidades no estamos preparando para mejorar nuestra respuesta ante estos casos con el objetivo de que sea más rápida y eficaz”.

Lastimosamente estos casos de feminicidio no ocurren de manera espontánea, usualmente se evidencian algunos otros hechos dentro de la dinámica familiar que prevén que la situación puede complicarse

Vélez también manifestó su rechazo ante este nuevo caso de feminicidio e hizo un llamado a las mujeres “que están siendo víctimas de este tipo de violencia a que no guarden silencio”.



De igual forma, la Secretaría se encuentra estableciendo el contacto con la administración local de San Martín, con el propósito de realizar en los próximos días un consejo de seguridad en el que se analice este hecho de violencia que generó rechazo en el municipio.



De acuerdo con información de Medicina Legal, en lo que va de este año se han registrado 12 homicidios de mujeres en el Meta. La cifra ya superó a los 11 casos presentados durante todo el 2017.



Según información dada a conocer por las autoridades, hasta horas de la tarde de este lunes los cuerpos de las dos víctimas se encontraban en las instalaciones de Medicina Legal de San Martín, con el propósito de que se realicen los procedimientos necesarios para su inspección y posterior entrega a los familiares.





