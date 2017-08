Hombre que quemó a su pareja podría quedar en libertad

Como si la tortura a la que fue sometida no fuera suficiente, Miriam Osorio ahora tiene que ver cómo la justicia colombiana deja en libertad a su victimario.

Hace más de un año, la mujer de 54 años fue agredida por su compañero sentimental, un ciudadano cubano de 64 años llamado Lázaro Mili Reyes. Este hombre le roció alcohol etílico y luego le prendió fuego en su propio apartamento ubicado en el centro de la capital quindiana. Pese a las heridas, su victimario solo le permitió salir de la vivienda 20 horas después de la agresión.

Días después, Reyes, quien se hacía pasar por un ciudadano italiano, fue capturado por la policía.



Y pese a que fue condenado a 20 años de prisión por un juzgado de Armenia por el delito de tentativa de feminicidio agravado, podría quedar en libertad en las próximas horas pues el fallo aún no estaba en firme cuando fue apelado por la Procuraduría, según denunció Mónica Granada, una de las hijas de la mujer.



“No me parece justo que el procurador haya apelado en dos ocasiones la decisión del juez y haya pedido en su momento la libertad cuando el juez no se la concedió a este señor, y no vio el peligro que podemos correr nosotras y mi mamá porque ese señor nos tiene amenazados que nos va a matar y una persona que fue capaz de prender viva a mi mamá y de tenerla más de 17 horas padeciendo y torturándola, es capaz de cualquier cosa”, relató la joven.



Granada agregó que “quiero pedirle a las personas que se solidaricen con nosotras, que piensen que puede ser cualquier persona, es el momento de sentar una voz de protesta ante las leyes, que no me parecen justa y ante lo que está sucediendo con este señor al quedar libre”.



La Procuraduría pidió “sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Lázaro Mili Reyes por las medidas de aseguramiento para salir del país, constitución de caución por el valor de 700.037. 717 pesos correspondientes a un salario mínimo legal vigente que deberá consignar en la cuenta de depósitos judiciales del juzgado, y una vez haya depositado la caución y suscrito el acto de compromiso, el señor Lázaro Reyes será dejado en libertad”, dice el documento.



“Mi mamá está muy mal, ella tuvo que ser internada el viernes cuando se leyó la apelación donde le dan la libertad a este señor, mi mamá es atendida por siquiatría desde el momento del ataque de ese señor y tuvo una crisis el viernes, ella tiene mucho miedo, ya tenía una vida reorganizada a pesar de su tragedia pero ahora volvió a quedar sin nada”, relató la hija de la mujer agredida.



Por su parte la defensora del pueblo del Quindío, Piedad Correal explicó que “la persona fue condenada en primera instancia pero debido a los vencimientos de términos de la normatividad nueva, podría quedar en libertad”.



Y señaló que su despacho está haciendo seguimiento al caso. “Hemos asistido a la mujer víctima tanto en el proceso penal, a través de una defensora pública, como también en el acompañamiento que están pidiendo los familiares por la situación de quedar en libertad el victimario”.



