Hombre que mató a sus dos hijas se entregó y está en calabozo del CTI

07 de septiembre 2017 , 06:45 a.m.

Una semana es el tiempo que lleva recluido Ricardo Enrique González Tovar en un calabozo de la Fiscalía en Bogotá, luego de que se entregó a las autoridades como el culpable del asesinato de sus dos hijas y el intento sobre su esposa, ocurridos en Puerto Salgar (Cundinamarca) en 2011.

Su abogado, César Augusto López, explicó que su estadía allí es temporal, mientras el Ministerio de Salud le asigna un cupo en una institución especializada en atención psiquiátrica. "Eso tiene que ser rápido, porque él es muy inestable y en cualquier momento le puede dar una crisis. Ha estado ansioso y necesita medicación permanente", advirtió el defensor.



El martes 4 de septiembre se celebró la audiencia en la que se le dio lectura al fallo del Tribunal Superior de Manizales en el caso. Como se había anunciado casi dos semanas antes, este declaró a González inimputable por los delitos que cometió, pues consideró probado que sufre de una depresión grave con síntomas psicóticos.

En consecuencia, el hombre no pagará los 45 años de cárcel a los que lo habían condenado en primera instancia, sino que deberá pasar 10 en una clínica psiquiátrica. En esa institución, se le realizarán evaluaciones periódicas y, si los profesionales de la salud mental certifican su rehabilitación, podría ser liberado de manera anticipada.



La exesposa de González y sobreviviente de su ataque, Luz Stella Forero, recibió como una "buena noticia" el hecho de que el hombre que la apuñaló 26 veces esté de nuevo bajo custodia de las autoridades. En especial, después de que un juez le había dado libertad condicional en julio, porque pasó seis años preso en la penitenciaria La Modelo de Bogotá sin que se decidiera sobre su caso en segunda instancia.

La mujer todavía analiza la posibilidad de recurrir a casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero no está segura. "La verdad, yo no quiero seguir molestando con eso. Estoy decepcionada del sistema, viendo que todos los días salen es porquerías", dijo, en referencia a los escándalos de corrupción que salpican a ese alto tribunal.



Forero considera que le ha faltado información sobre el estado de salud mental de su exmarido, para tomar la decisión. Cuenta que, según su psiquiatra, "si (Ricardo), en este momento, está realmente loco, lo más sano que me puede pasar es que vaya a esa clínica". Por eso quiere tener mayores elementos que le permitan evaluar la necesidad de presentar más recursos.



