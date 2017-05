Por celos, hombre habría provocado incendio que acabó con 4 casas

Un voraz incendio que habría sido provocado, al parecer, por un hombre enceguecido por los celos, destruyó cuatro viviendas de la urbanización Nuevo Horizonte, del municipio de Sabana de Torres, en Santander.

De acuerdo con la versión entregada por una mujer, quien sería la expareja del sujeto, este habría decidido prenderle fuego a su casa la noche del pasado domingo, luego que ella, nuevamente, se negara a vivir con él.

Entre lágrimas, aseguró que en varias ocasiones ya había sido amenaza por su excompañero, quien una vez ya había intentado asesinarla.



“Él ya me había amenazado días antes, que me iba a dejar como carne para mute porque ya no quería seguir viviendo con él. Le dije que hiciera su vida, que buscara la mujer que él quisiera, que me dejara mi vida en paz, y me dijo que no, que prefería verme muerta que en brazos de otra persona”, relató la víctima.



Las llamas se habrían propagado hasta alcanzar otras tres viviendas aledañas, ubicadas en este sector donde reside, en su mayoría, población vulnerable y víctima de la violencia.

Quiero que me escuchen, que lo metan preso y pague por todo el daño que me ha hecho FACEBOOK

TWITTER

“Pido justicia. La Fiscalía lo sabe, él ya tiene tres demandas porque una vez quiso asesinarme, pero igualmente no me han puesto cuidado. Quiero que me escuchen, que lo metan preso y pague por todo el daño que me ha hecho”, dijo la mujer, quien es víctima de desplazamiento.



Vecinos del sector, como Teresa de Jesús Mejía, cuyas viviendas fueron consumidas por el fuego, reclamaron la atención de las autoridades locales.



“Yo estaba durmiendo con mi niño, de 10 años, cuando sentí que me estaba asfixiando con el humo. A mí se me quemó todo, no alcancé a sacar nada (…) Yo salí a llamar a la gente para que me auxiliara”, contó la afectada.



El secretario General del municipio, Esaú Flórez, indicó que la Alcaldía de Sabana de Torres realizó un censo de las personas afectadas en esa urbanización, para brindarle una ayuda inmediata, como la reubicación temporal.



Por su parte, las autoridades señalan que los hechos son materia de investigación y que aún no se conoce la denuncia formal por parte de la mujer, quien asegura que su expareja sería el responsable de provocar el incendio.



BUCARAMANGA