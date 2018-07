Hombre se lanzó de un tercer piso para huir de diligencia judicial

Un descuido de los custodios facilitó la fuga de un hombre del edificio donde se le le practicaba la audiencia de legalización de captura por el delito acceso carnal violento.

El insólito hecho ocurrió este jueves en las instalaciones del edificio Galaxia, de Santa Marta. Allí se llevaba a cabo la diligencia judicial en contra de William Benavides Murcia, la cual tuvo que ser interrumpida ante la solicitud del indiciado de ir de manera urgente al baño.



El detenido se había allanado a los cargos que le imputó la Fiscalía por acceso carnal violento, sin embargo, no pudo completarse su judicialización debido a que mientras se encontraba haciendo sus necesidades fisiológicas aprovechó una ventana que estaba a su alcance y por allí, en cuestión de minutos, escapó.



Las autoridades indican que el hombre habría saltado desde un tercer piso para concretar la fuga. Los guardias, al notar que este no salía del baño, forzaron la cerradura constando que el detenido ya no estaba.



De inmediato se desplegó un operativo en la zona para privarlo de la libertad nuevamente, pero hasta el momento no había sido posible localizar al prófugo, quien viste con camiseta de color azul de la selección Colombia y un chaleco color verde.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA