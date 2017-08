Rifas, venta de comida y largos viajes, los esfuerzos para ver al Papa

La visita del papa Francisco a Colombia, el próximo mes de septiembre, tiene a gran parte del país emocionado. Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena serán las cuatro ciudades que visitará el Sumo Pontífice y los fieles, en cada rincón del territorio nacional, no escatiman esfuerzos en cuanto a poder tenerlo cerca se refiere.



Rifas, ventas de diferentes tipos de comidas y recorrer largas distancias para entregar los premios o la mercancia son algunas de las cosas que han hecho los colombianos para poder compartir, junto a otros miles de compatriotas, un rato con Francisco.

Pero esos arrestos son solo la punta del iceberg. Muchos tendrán que viajar cientos de kilómetros, pasar noches en vela o montados en un carro y aguantar frío o calor para cumplir con ese sueño de escuchar, en vivo y en directo, al argentino.

Contra el frío bogotano

Danya Lineth Pérez Fonseca nació hace 23 años en Valledupar, la capital del caluroso y dicharachero departamento del Cesar. Para ver al Papa, bien pudo haber puesto rumbo hacia Cartagena, pero la brújula del destino le señaló la fría y lejana Bogotá.

Ay Dios mío, en Bogotá será duro, el frío es tenaz, esa agua tan helada. La último vez que estuve fue trágico por mi rinitis, pero ahora me voy a cuidar mucho

“Como soy la delegada joven de la Diócesis de Valledupar, me llamaron para saber si me interesaba participar de una actividad que habrá entre el Papa y varios jóvenes en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, y de una dije que sí”, aseguró Danya.



“Dios proveerá, yo voy con toda, por lo alto, a verlo (a Francisco I) un poco más de cerca”, agregó.



Los problemas económicos que se le han presentado no han borrado su sonrisa ni han debilitado sus ganas. No la ha tenido fácil, pero Danya ha trabajado duro para reunir el dinero necesario para su viaje.



Junto a su amiga Leidy Navarro Gómez, con quien también viajará, ha cocinado y vendido porciones de arroz de leche y brownies por todo Valledupar.



“Nosotras cocinamos, pero era la primera vez que hacíamos para tanta gente. Con el arroz nos pasó que se nos quemó un poco, que se nos estaba saliendo de la olla y nos tocó utilizar una extra de improvisto y que, aunque no lo crean, no le echamos un poquito sal. ¡Increíble que para un plato dulce se necesite sal!”, rememoró, en medio de risas.

Danya (centro), junto a su amiga Leidy (der.) y su amigo Arnold Núñez (izq.), quien también viajará a Bogotá. Foto: Danya Lineth Pérez Fonseca

“Con los brownies, mejor dicho: se nos apagó el horno y nos tocó salir corriendo a buscar otro, en otra casa, para no afectar la preparación. ¡Fue toda una odisea!”, prosiguió, con ese acento costeño tan alegre y contagioso.



En total, Danya vendió 150 porciones de arroz de leche, a $3.000 cada una, y 150 brownies, a $2.000 la unidad. “Te puedo jurar que recorrimos todo Valledupar, de sur a norte, de oriente a occidente, entregando la comida, ¡porque la ofrecimos a domicilio!”, dijo, sin parar de reír.



Con el dinero recaudado, las dos amigas pudieron pagar unos tiquetes en avión que encontraron en promoción: $220.000 ida y vuelta, el mismo valor que hubieran cancelado de haber hecho el viaje en bus.

Dios proveerá, yo voy con toda, por lo alto, a ver a Francisco un poco más de cerca

No obstante, y a pesar de la ganga, Danya perderá su pasaje de regreso: “Imagínate que desde la Pastoral Juvenil de Villavicencio me llamaron a invitarme allá y yo pienso que cuando a uno se le presentan las oportunidades, hay que aprovecharlas. No sé cómo haré y me tocará regresar a mi tierra en bus, pero no me importa, me voy para Villavo”.



Y es que es verdad: nada le interesa más que tener cerca al Papa. Se nota en el brillo de sus ojos y en la emoción de voz cuando habla de él. Por eso se aventurará en esta experiencia sin tener claro dónde dormirá, tanto en Bogotá como en Villavicencio, y cómo enfrentará la rinitis que padece, y que se intensifica en clima frío.



"Ay Dios mío, en Bogotá será duro, el frío es tenaz, esa agua tan helada. La último vez que estuve fue trágico por mi rinitis, pero ahora me voy a cuidar mucho. Todo vale la pena por estar cerca al Papa. Es que señor mío, ese papacito va a venir. De solo pensar en que lo veré, me emociono y salto como una loca"...



A Bogotá, Danya llegará el 5 de septiembre. A Villavicencio, viajará el día 7, después de la actividad con el Sumo Pontífice en la capital colombiana.

Cocinando y pintando para ver a Francisco

Hacer un viaje de 10 horas, pasar la noche montados en un bus y en plena carretera, y tener apenas una hora de descanso son los sacrificios que están dispuestos a hacer algunos jóvenes araucanos para poder ver al papa Francisco en Villavicencio, el próximo 8 de septiembre.



Juan Carlos Coronel (20 años), Juan Diego Coronel (17 años) y Stefany Fernández (15 años) hacen parte del grupo Huellas Juveniles, de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio Porvenir, de Arauca. Juntos, con ayuda de la coordinadora Yohanna Thivisay, el padre Fabio Leonardo Sepúlveda y otros de sus compañeros han estado realizando diferentes actividades para completar los $100.000 que les cuesta el pasaje de ida y vuelta a la capital del Meta.

Miembros del grupo Huellas Juveniles en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto: Grupo Huellas Juveniles

Empezaron vendiendo arepas, empanadas y avenas, a $1.000 cada una, y después enfocaron todas sus energías en la rifa de un cuadro de la Negrita del Piedemonte y la Sabana, o Virgen de Czestochowa, que ellos mismos pintaron.



“Juan Diego y Juan Carlos demostraron habilidades para la pintura y se nos ocurrió dibujar a la Virgen de Czestochowa, que es la patrona de la Diócesis de Arauca”, aseguró Stefany, quien reconoció que les daba temor que el cuadro no quedara muy bien.



“La pintura nos la regalaron y nosotros compramos el lienzo. En la Parroquia nos prestaron el material para templarlo con una madera y listo. El miedo era que el cuadro no fuera a quedar lindo, pero entendimos que todo lo que hacemos para la Virgen es con amor, y a la gente le gustó”, agregó.



La venta de las boletas para la rifa no fue fácil. La Parroquia a la que pertenecen es una de las más pequeñas y la comuna en la que está ubicada, una de las más vulnerables de la capital araucana.

Así quedó el cuadro de la Negrita del Piedemonte y la Sabana, o Virgen de Czestochowa. Foto: Grupo Huellas Juveniles

Aún así, encontraron gente que les ayudó y ellos mismos tuvieron que salir a caminar por diferentes sectores de la ciudad para vender las boletas del cuadro, que tiene una medida de 160x90.



“La posibilidad de ir a ver al Papa nos llena de emoción. Nuestra idea es ir a la Jornada Mundial de la Juventud 2019, en Panamá, y esta visita y todas las actividades que realizamos para reunir el dinero para este viaje son una forma de prepararnos para eso. Queremos vivir una experiencia increíble en Villavicencio”, aseveró Yohanna, la coordinadora del grupo.



De los ocho jóvenes permanentes que tiene Huellas Juveniles cinco son quienes ya están confirmados para ir a Villavicencio. Cada uno necesita $100.000 solo para los pasajes y, para solucionar el tema de la alimentación, llevarán provisiones desde Arauca.



“Estar cerca de Francisco sería estar cerca a Dios”, sentenció Juan Carlos Coronel.



El grupo se movilizará a Villavicencio el 7 de septiembre en la noche, para llegar a la capital del Meta en horas de la mañana del día 8. Regresarán a su tierra natal después de la actividad con Francisco.

Vendiendo lechona para llegar a Medellín

Mateo Valencia tiene 21 años, nació en Cali y hace seis años está vinculado al grupo Comunidad Juvenil Zoe, que trabaja en la Parroquia Cristo del Consuelo, en el barrio Olímpico, de la capital del Valle del Cauca.



Desde que se enteró de la visita del Papa a Colombia no lo dudó dos veces: su objetivo sería verlo y está muy cerca de cumplirlo.



Mateo, junto con varios integrantes de su grupo, viajará a Medellín. Para reunir el dinero necesario, él y sus compañeros vendieron 200 platos de una lechona, a $7.000 la unidad, así como obleas después de las misas de los domingos, a $1.000, $1.500 y $2.000, dependiendo los ingredientes del tradicional postre.

El mensaje del Papa lo es todo. Queremos saber su posición respecto a la paz

“Para nosotros el Papa es muy sencillo, humilde, muy cercano. La forma en la que él evangeliza es muy práctica y desde el ejemplo. Es muy positivo, sentimos que trajo un cambio a la Iglesia: de humildad, sencillez, claridad”, resaltó Mateo, explicando la razón que lo motiva a ver a Francisco.



En total, Mateo y los integrantes de la Comunidad Juvenil Zoe invertirán $250.000 en su viaje. Ese dinero les incluirá pasaje de bus ida y vuelta, hospedaje (una noche), un desayuno, dos almuerzos, y una comida.



“El mensaje del Papa lo es todo. Queremos saber su posición respecto a la paz. Creemos que es importante tener un encuentro cercano con Francisco y también con la Iglesia, para ver cómo está y en que podemos ayudarle para mejorar, para seguir creciendo”, afirmó el joven líder.

Comunidad Juvenil Zoe vendiendo la lechona que les ayudó a reunir el dinero para su viaje a Medellín. Mateo (segundo de izq. a der.) lideró la iniciativ Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO

Mateo y sus compañeros saldrán de Cali el 8 de septiembre en la mañana, pasarán esa noche en Medellín y el día 9, después de la actividad con el Papa, regresarán a su cuidad por tierra.

CAMILO HERNÁNDEZ M.

Redactor EL TIEMPO