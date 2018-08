Inició con bisagras y ahora hace casas automatizadas

Primero una bisagra simple, después una que no se oxidara, más tarde crear de diferentes colores. Con los años, puertas de casas, de alta seguridad y para buques, hasta llegar a su nuevo hijo, la domótica: automatizar las casas con objetos que respondan al tacto, basureros que se abran sin tocarse y hasta cámaras con sensores de movimiento.

Don Diego, como llaman a Diego Arango Jaramillo con excepción de su esposa, está próximo a cumplir 88 años de edad, 59 de los cuales dedicó sin pausa a atender la fábrica que compró en 1959 y que hoy es una de las empresas familiares más importantes de Manizales y una de las más destacadas en Colombia.



Sobre la década de los 50, recién casado, Arango tomó las riendas de la finca cafetera de sus padres en Quimbaya, Quindío, hasta que la violencia que azotó a la región lo obligó a volver a Manizales sin más conocimientos que la caficultura y la administración de fincas. A su llegada, en un garaje quedaba la fábrica que le ofrecieron a buen precio, y la que ha sido su compañera inseparable desde ese momento.



“Para aquella época la fábrica se llamaba Industrias Manizales (Induma), no tenía mayor cosa, pero con los años, fracaso tras fracaso y sin más estudios que los libros y las visitas a otras empresas busqué llevarla a otro nivel y afortunadamente me salió”, rememora.

En la fábrica se continúan produciendo las bisagras, que hoy llegan a 16 países. Foto: John Jairo Bonilla

La visión de Arango fue siempre innovar, aunque para ese tiempo no existiera esa palabra. “Al principio fue solo una bisagra porque nadie en Latinoamérica la hacía, ni lo hace hasta hoy, y de ahí en adelante nunca paré. Recorría ferias, mercados y tiendas viendo qué herrajes podía fabricar, con la certeza de que yo sería capaz de hacerlo mejor”.



Pero construir empresa en medio de las cordilleras, sin salida al mar y tan lejos de la capital era todo un reto, uno que asumió Arango con puro empuje cafetero. “Los primeros años fueron de aguante, para la época la tecnología en el país era muy escasa, no había importación de materias primas, ni había dólares, entonces tenía que comprar chatarra. Recorría todo el país para conseguir los pedazos de metal que dejaran las grandes empresas”.



Con los años y el déficit de bisagras en Latinoaméricallegó la oportunidad de Induma de llegar a otros países. Arango recuerda con cariño el año 1974 y conserva en su memoria la imagen del primer contenedor que salía de Colombia con destino a República Dominicana y de ahí en adelante a 16 países más del continente.

Después, como de la nada, pensó en que si el hacía bisagras para puertas, por qué no producirlas también. “Fue simple si hacía 10 bisagras se pondrían en 5 puertas, que también podría fabricar yo, y así empecé, con tan buena fortuna que hoy la segunda planta es solo para ellas”.



Tras las puertas para casas llegó la idea de puertas de alta seguridad, que incluso pudiera con la presión de las olas, ahora Induma fabrica materiales para buques desde una ciudad que está a 2.150 metros a nivel del mar.



“Con la crisis del sector y la necesidad de seguir creciendo tuvimos que ver más allá. ¿Qué podemos hacer para mantenernos y no quebrar? y ahí nacieron las nuevas propuestas que nos han permitido sostenernos a pesar de las dificultades”.

Su hija, el relevo

Ya avanzado en edad a Arango le tocó innovar de nuevo, era el momento de la segunda generación. Desde hace cinco años su hija Margarita lleva las riendas de su empresa, siempre bajo la supervisión más estricta. “Yo ahora no me siento en la silla de gerente, pero voy todas las tardes, porque esa fábrica es mi vida y verla funcionar le dan energía a estos años”.



De manos de su hija, nació lo que hoy tienen, una casa dedicada a la creación de nuevos productos (hecha con todas las piezas que fabrican en las plantas), y su nuevo producto: casas inteligentes.



Arango ahora camina lento, pero lo que hace rápido es recordar y sonreír porque tiene justo lo que buscó con tantos años de trabajo “Mis hijos me preguntaban ¿por qué trabajas tanto? Y yo siempre respondía, porque para una buena vejez hay que trabajar”.



Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

Manizales