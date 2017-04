Álex Pantoja, el vendedor de refrigerio quien ‘nació’ por tercera vez

Desde hace 2 años Álex Pantoja vendía refrigerios a 4.500 en la zona comercial de Mocoa, pues confiaba en que su buena sazón algún día lo iba a sacar a él y a su mamá de la pobreza. Lo que no sabía era que sus preparaciones le iban a salvar la vida.

Este joven, de 23 años, desde muy pequeño, ha luchado para poder seguir conservando su sonrisa, pues nació con varias complicaciones en su corazón que lo obligan a usar una válvula para poder mantenerse con vida.



Hacía seis meses su salud estaba nuevamente en la cuerda floja. Según los exámenes entregados por los doctores, a Álex no le quedaba mucho tiempo y era necesario volver a operarlo, cambiar la válvula y arreglar lo que estaba fallando.

Lloré, lloré mucho y no sabía qué hacer conmigo FACEBOOK

TWITTER

Tras varias semanas de recuperación y pensar que era la última vez que iba a ver a doña Ninfa, su mamá, Álex volvió a salir adelante y continuó con su negocio de refrigerios.



“Volví a tener fe en la vida, pues Dios me dio una segunda oportunidad para cuidar de mi mamá, ella es mi todo”, dijo, mientras mostraba una cicatriz en su pecho, de aproximadamente 10 centímetros, que aún estaba cicatrizando.



A las 9:00 de la noche del viernes, horas antes de la tragedia, unos encargos demás que le habían hecho en su menú de refrigerios hicieron que el joven saliera de su casa, ubicada en el barrio San Miguel, hasta la plaza del centro sin importar la lluvia que en ese momento apenas asomaba.

Vista aérea de Mocoa, tras la avalancha. Foto: Juan Diego Buitrago/EL TIEMPO

Bajó en una moto, conversó con sus amigos mientras veía caer la lluvia. Después, ocurrió lo menos esperado.



“Gritaron: ‘¡Avalancha, avalancha!’, y miramos como la gente se movía llorando sin saber para dónde coger. De inmediato me acordé de mi mamá, mis vecinos y mis amigos, entonces me fui a buscarlos”, contó.



Al llegar al punto conocido como el puente y en medio de la oscuridad de lo que ya era la madrugada del sábado, Álex rompió en llanto al escuchar la fuerza del agua y la gente pidiendo ayuda. Sintió impotencia y el agua lo arrastró.



“Empecé a gritar ‘¡auxilio, auxilio!’, y mi voz se confundía con la de tantas personas. Comencé a tragar barro y a sentir como los troncos me daban en la cabeza, trataba con los pies de empujar lo que más podía para poderme parar, hasta que me atoré en una cuneta. Todo me daba vueltas”, relató.



Dos barrios más abajo, un hombre escuchó su clamor y, amarrado con una soga, le dio la mano a Álex, quien ya se estaba ahogando.

Perdimos todo, pero gracias a Dios no se perdió mi mamá FACEBOOK

TWITTER



“No supe quién era, pero le di las gracias, también ayudé a sacar un niño de 4 años que nunca encontró a su mamá y se lo llevaron para el albergue”, manifestó.



Pasada la lluvia y aún con la quebrada Taruca desbordada, Álex no se dio por vencido y regresó a la zona del desastre a buscar a su familia. Cuenta que eran las 3:00 de la mañana del sábado. Estaba mojado y golpeado, pero no sentía dolor.



“Me enterré varias veces en el barro, aunque como pude me salí. Solamente hasta el amanecer pude llegar a mi casa (…) Nada había, solo piedras. Unos vecinos que sobrevivieron comenzaron a contarme lo que pasó”, reseñó, entre lágrimas, el joven.



Según lo que le dijeron Álex, los vecinos de la casa frente a la suya refugiaron a varias familias en su terraza, pero una piedra chocó contra las paredes y se les vino todo encima. A algunas personas, al momento de salir corriendo, la avalancha se los llevó y a otras, simplemente, los cogió dormidos.



“Enseguida de nosotros vivían unos muditos. Papá, mamá e hijo, y eran muy creyentes en Dios. Me cuenta mi vecino que cuando comenzó a bajar el agua ellos comenzaron a aplaudir y a orar, pero se los llevó”, recordó.

En estos momentos, gran parte de Mocoa está cubierta de lodo, palos y piedras. Foto: Juan Diego Buitrago/EL TIEMPO

El susto más grande que se llevó Álex fue encontrar un carro tipo campero en la habitación en la que dormía su mamá. El vehículo había destrozado toda el área y formado una represa, donde los muertos iban quedándose atorados.



“Lloré, lloré mucho y no sabía qué hacer conmigo. Me sentía tan pequeño ante la magnitud de la vida, no sabía qué hacer sin mi viejita”, narró.



Mientras trataba de organizar lo poco que le quedaba, una voz le devolvió el alma al cuerpo: era doña Ninfa, quien venía abriéndose paso entre el espeso lodo y lo buscaba. Lo encontró embarrado y lleno de golpes, hasta que se fundieron en un abrazo.



Ella había salido después de él, esa noche del viernes, porque varias boletas de una rifa que estaba haciendo se le habían quedado sin vender. Eso le salvó la vida.



“Sólo recuperamos unas sábanas, una olla a presión y el armario de plástico. Perdimos todo, pero gracias a Dios no se perdió mi mamá (…) Dios nos tiene para grandes cosas y me dio una tercera oportunidad de vivir”, finalizó.

MARIO BAOS

Enviado especial EL TIEMPO

MOCOA