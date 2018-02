Hincha argentino volverá a ver al Unión Magdalena jugar en casa 

El último partido que vio del Unión Magdalena lo hizo sentado frente a la pantalla de un computador en Las Rosas, una ciudad de la provincia de Santa Fe, a 400 kilómetros de Buenos Aires, Argentina. El equipo samario disputaba el cuadrangular de ascenso y perdió contra el Deportivo Pereira. Era octubre de 2015 y otra vez se esfumaba la posibilidad de regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano.



“Ese partido lo vi en Internet y sufrí bastante por la posibilidad de haber perdido el ascenso porque entiendo que hace mucho tiempo que está ya jugando en la B y que es hora que esté en primera. Santa Marta se merece un equipo en primera”, dice el periodista argentino Pablo Daniel Amadei, de 44 años, en la terraza de la casa de su suegra en el barrio Taminaca, de Santa Marta.

Este domingo volverá a ver al Ciclón Bananero, a las 3:00 de la tarde, en el cancha del nuevo estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Irá acompañado por su esposa Paola Pimienta, una samaria que le contagió la afición por el equipo de su tierra, y sus dos hijos, Santiago y Mateo, de 9 y 12 años, respectivamente, a quienes aspira heredarles la pasión por la camiseta azulgrana.



Amadei conoció a esposa por Internet en 1998 y se hicieron novios. Ella le hablaba del Unión Magdalena, un equipo que era completamente desconocido en Argentina. “Uno de Colombia podía conocer los equipos más representativos como América, que había llegado a la final de la Copa Libertadores, pero de ninguna manera el Unión. La única referencia que tenía del fútbol en Santa Marta era el Pibe Valderrama”, dice.



En 2002 se vino a vivir a Santa Marta y empezó a ir al estadio, primero como comentarista deportivo en las transmisiones de las emisoras RCN Radio, Radio K y Todelar y después como hincha del único equipo de la ciudad, que en esa época jugaba en la primera división. El primer partido al que asistió fue un encuentro entre el Unión Magdalena y Millonarios, que transmitió desde el vestuario de visitante.



El Unión Magdalena descendió a la categoría Primera B en octubre de 2005. Al año siguiente Amadei regresó con su esposa y su hijo mayor a Argentina, pero siguió apoyando al equipo desde la distancia escuchando las transmisiones radiales, cuando coincidían los horarios, leyendo las crónicas en los diarios colombianos y viendo los partidos por Internet cuando los televisaban.

“Pensaba que ese tránsito por la B iba a ser corto, que al año iba a volver a la A y te das cuenta que no vuelve. Empezás a descubrir que juega contra equipos que desde la Argentina son absolutamente desconocidos como Orsomarso y vos te empezás a preguntar este equipo de dónde es. O con equipos que hoy están en primera como Jaguares, pero en esa época eran totalmente desconocidos, y de ciudades que no tenían fútbol de primera como Tunja”, dice Amadei, quien también es hincha de Estudiantes de la Plata.



Aunque cada dos años viene de vacaciones a Santa Marta en Navidad o enero, nunca coincidía con el inicio del campeonato del fútbol colombiano. Hace dos años vino en febrero, pero el equipo desde 2013 se fue de Santa Marta, tras el cierre del estadio Eduardo Santos por la Alcaldía debido al riesgo que representa para la afición por su avanzado deterioro, y estuvo jugando en estadios de Riohacha, Ciénaga, Carmen de Bolívar y Magangué.



Este domingo el Unión regresa a casa, luego de que el pasado de 28 de enero la Alcaldía y el Club Unión Magdalena firmaron un convenio para el arriendo del estadio Sierra Nevada durante un año. Amadei llegó el pasado 6 de febrero a Santa Marta con su familia y por fortuna podrá asistir a la tercera fecha del Torneo de Ascenso 2018.



“Cuando nos enteramos que el famoso estadio se había construido y que después de tantas vueltas el Unión iba a jugar ahí fue una alegría enorme porque hace más de una década que no lo veo. Me parece que era una deuda que el equipo tenía con la ciudad y la ciudad con el equipo”, dice.



Ahora que el Ciclón Bananero estrena estadio y tendrá a su hinchada apoyándolo como local, Amadei espera que salga del infierno de la B, en el que ha estado durante los últimos 13 años, y por fin ascienda a la primera división.



“Me gustaría mucho que ascienda y estar en el momento del ascenso. Me imagino que Santa Marta ese día será una fiesta. Espero que se dé. Santa Marta merece ver a los equipos de primera de Colombia, pasó mucho tiempo del Unión en la B. Ya está bueno”, expresa el hincha extranjero del Unión Magdalena.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA