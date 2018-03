Hija de exgobernador de La Guajira fue trasladada a hospital en Bogotá

Luego de haber sido sometida a diferentes exámenes médicos, la joven hija de un exgobernador de La Guajira, quien fue hallada el martes a las 6:30 de la mañana deambulando por las calles de Paipa (Boyacá), después de que fuera reportada su desaparición el día anterior, fue trasladada al Hospital Universitario Nacional de Bogotá.

“La menor fue remitida este martes, a las 10:30 de la noche, a un centro asistencial de nivel superior para que le fueran realizados otros exámenes más especializados. Sin embargo, de acá se fue muy bien, estable y con una evolución satisfactoria”, indicó José Ramón Merchán Ruíz, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa.



El directivo agregó que hasta el momento de su traslado la joven padecía de amnesia parcial, razón por la cual no recordaba nada de lo que le sucedió.



“Por comodidad de la familia también se tomó la determinación de enviarla a Bogotá”, afirmó Merchán, quien añadió que al centro asistencial de Paipa finalmente arribaron la mamá y una hermana de la joven, procedentes de La Guajira.



“Acá le hicimos diferentes exámenes clínicos que no arrojaron ninguna anomalía, mientras que Medicina Legal le efectuó otros, como el de toxicología, cuyos resultados saldrán en 8 o 15 días”, explicó.



En las próximas horas se espera conocer más datos sobre la evolución de la menor de edad, de la que se que conoce que al momento de su aparición no registraba signos de violencia, pero sí algunas laceraciones en sus pies, debido a que estaba descalza.



MAURICIO UCHOA SUAREZ

BOYACÁ SIE7EDÍAS