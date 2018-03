Hija desaparecida de exgobernador de La Guajira fue hallada en Boyacá

Deambulando por las calles de Paipa, Boyacá, fue hallada por la Policía Nacional la joven de 17 años, hija de un exgobernador de la Guajira, que había desaparecido en el barrio Modelia de Bogotá el pasado lunes 12 de marzo. La menor se encontraba semidesnuda y desorientada.

Así lo informó el Coronel Juan Darío Rodríguez, comandante de la Policía de Boyacá, quien señaló que la joven fue encontrada este martes, hacia las 6:30 de la mañana, en inmediaciones a una glorieta vehicular, cerca al cementerio municipal.



“La joven fue trasladada de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl de Paipa donde fue sometida a diferentes exámenes médicos”, apuntó el Comandante, quien afirmó que al percatarse de que se trataba de la menor que había desaparecido y que estaban buscando, se procedió de inmediato a notificar a sus padres, quienes han estado desde entonces en contacto permanente con las directivas de ese centro asistencial.

“La menor ingresó a las 7:19 de la mañana y fue traída por la Policía. Presentaba signos de deshidratación e hipotermia severos, pero ya se encuentra estable. Le estamos realizando diferentes exámenes clínicos de la mano de medicina legal y hasta tanto no tengamos los resultados definitivos no será dada de alta ni se determinará si es necesario de trasladarla a otros centro asistencial en Bogotá”, explicó José Ramón Merchán Ruíz, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, quien afirmó que la joven aún se encontraba algo desorientada y no recordaba nada.



“No se puede afirmar que fue escopolamina hasta tanto no tengamos el resultado de la parte de medicina legal. Solo así podremos determinar porqué registra este cuadro clínico”, aseveró Merchán.



El Gerente agregó que la menor no registraba signos de violencia, pero sí algunas laceraciones en sus pies, ya que estaba descalza.



“Hasta el momento no ha llegado ningún familiar de la menor, pero ya están enterados y tenemos contacto permanente con ellos”, apuntó Merchán.



Según las autoridades, la joven salió ayer de su casa en Bogotá, hacia las 2:45 de la tarde con destino a la universidad, pero desde ese momento tanto sus amigos, como su familia y su novio perdieron contacto con ella.



BOYACÁ SIE7E DÍAS