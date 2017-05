Investigan atentado contra auxiliar bachiller de la Policía en Ciénaga

El auxiliar bachiller de la Policía, Ramón Bovea Castro, de 18 años, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica de Ciénaga (Magdalena), tras recibir tres disparos, uno de ellos en la cabeza, mientras prestaba su servicio en el CAI del Parque Sagrado Corazón de este municipio.



El hecho ocurrió a las 8 de la noche del miércoles. La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos, dijo que el auxiliar estaba instalando un equipo de sonido para realizar una actividad de prevención en el Parque y llegó una persona que le disparó y luego huyó.

“Los móviles todavía están por establecer, pero más o menos ya tenemos orientación frente a la persona que utilizó el arma y atentó contra la vida del auxiliar. En estos momentos él tiene un pronóstico reservado, está en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya se le hizo la cirugía, pero gracias a Dios logró sobrepasar esta etapa”, dijo la oficial.



La Alcaldía de Ciénaga y la Policía Metropolitana están ofreciendo hasta 30 millones de pesos a quien suministre información que permita la identificación y ubicación del responsable del ataque al auxiliar bachiller.



La coronel Vallejos no confirmó si el ataque de Bovea hace parte del ‘plan pistola’ que viene adelantando el ‘clan del Golfo’ desde el 4 de mayo contra miembros de la Policía y dijo que tienen información de que el auxiliar tuvo conflictos con una persona del sector con antecedentes penales.



“Conocemos otras cosas en la intimidad dentro del proceso de investigación y creemos que tiene otras connotaciones, hasta que no desarrollemos en el ejercicio de investigación lo que tiene que ver con el atentado del auxiliar es mejor no adelantarnos”, dijo la oficial.



SANTA MARTA