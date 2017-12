Joven implicado en crimen en Putumayo está bajo custodia del Icbf

Bajo la custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra el joven, de 15 años, identificado por las autoridades como el presunto culpable de la desaparición y posterior asesinato de su hermana menor el fin de semana pasado, en la vereda La Caqueteña, de la inspección de Mayoyoque, en Puerto Guzmán (Putumayo).

De acuerdo con el comandante de la Policía del Putumayo, coronel César Augusto Moreno Bustamante, en la tarde de este martes la Fiscalía realizó la compilación de pruebas que demostrarían la culpabilidad del joven en el crimen, y se está a la espera de que un juzgado de Infancia y Adolescencia, de Florencia (Caquetá), a donde fue remitido el caso por cuestiones de proximidad, emita la orden de captura.



Respecto a las posibles consecuencias que traería para el menor haber cometido el crimen, Andrés Jaramillo, abogado especialista en derecho penal y criminología, asegura que el joven tendrá que enfrentarse a cargos por homicidio y que, de ser hallado culpable, será juzgado como un menor contradentor, bajo la Ley 1098 de 2006 para niños y adolescentes.



Para el jurista, su lazo de consanguinidad con la víctima se configura como un agravante por el que podría afrontar una pena mayor.



Sin embargo, Jaramillo dejó en claro que la ley colombiana no permite que ningún menor de edad sea juzgado como adulto y que, una vez se le imputen los cargos por el homicidio, no podrá volver a ser sentenciado por el mismo crimen cuando cumpla la mayoría de edad.

“Existen varias posibilidades: que el adolescente acepte los cargos y haga una negociación con la Fiscalía para reducir su condena o, por el contrario, sortear el proceso y esperar el dictamen del juez” asegura Jaramillo.



Ante la eventualidad de que la defensa argumente que el adolescente se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas al momento de cometer el crimen, el abogado dijo que “es una posibilidad que no se desvanece”, pero que en Colombia se trata de un argumento al que no se le da mucha validez.



La pena máxima que podría afrontar el hermano de la víctima, en caso de ser hallado culpable, sería de 8 años.



Según versiones de las autoridades, al ser cuestionado en un primer momento por el hecho, el pasado de 23 de diciembre, al joven se le encontraron sustancias alucinógenas en sus bolsillos, por lo que fue aprehendido. No obstante, quedó en libertad.

Los familiares de la víctima comentaron que el hallazgo del cuerpo de la niña ocurrió en la en la mañana del sábado 23 de diciembre, un día antes de Navidad, después de emprender una búsqueda en compañía de decenas de vecinos. El cuerpo fue encontrado por su padre a dos kilómetros de la finca en la que actualmente residen. Estaba totalmente desnuda y con señales de maltrato.





“Es un hecho repudiable. En nuestro municipio esta clase de sucesos no ocurren con frecuencia. Todo el departamento esta consternado con la noticia”, afirmó Rodrigo Rivera Ramírez, alcalde de Puerto Guzmán.



La Alcaldía del municipio también trabaja en un plan de acompañamiento psicosocial con los familiares.



NACIÓN