Helicóptero aterrizó en cancha donde jugaban niños de Mariquita

Ciudadanos del norte del Tolima denunciaron que más de 20 niños estuvieron en peligro luego que un helicóptero aterrizara en la cancha donde jugaban fútbol.

La situación se presentó el viernes pasado en un campo deportivo del municipio de Mariquita, cercano al aeropuerto.



Luis Fernando Montoya, director del periódico El Puente, dijo que la vida de los niños deportistas estuvo en peligro pues la aeronave aterrizó sin ninguna condición de seguridad ni obedeciendo los protocolos para estos casos. “Dicen que en el aparato viajaba un político del Huila que vino al Tolima a pescar votos", denunció el periodista.



Al ver que el helicóptero descendía, los niños no tuvieron otra alternativa que suspender el partido y hacerse a un lado "para no quedar debajo".



Agregó que se trata de un claro abuso pues la tripulación aterrizó en el momento que se disputaba un partido de fútbol.



"Gracias a Dios no sucedió nada grave, pero se trató de una operación riesgosa de mucho peligro para los menores de edad", aseguró el periodista Montoya y pidió se investigue el caso.



EL TIEMPO