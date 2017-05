Desde Adentro, surgió la mejor cocina colombiana

Lo que comenzó hace poco más de cuatro años como un pequeño proyecto de cocina en Filandia, Quindío, hoy es considerado como el mejor restaurante del Eje Cafetero, tras ganar este reconocimiento en la edición XII de los premios La Barra, que exaltan lo mejor de la gastronomía colombiana.



Helena Adentro, un colorido restaurante situado en una casa tradicional de esta población y a unas cuantas cuadras del parque principal, ya no tiene dónde ubicar a la cantidad de visitantes que hacen fila a las afueras del lugar para probar los bocados que preparan el chef Alejandro Fajardo y su equipo de cocina.



Uno de los turistas es Andrés Guevara, quien viajó el fin de semana desde Medellín hasta Filandia para conocer el restaurante, luego de saber que era uno de los cinco mejores del país. “El sitio me encantó, el menú y la decoración. Y el municipio está muy bonito”, dijo.



Con el lema ‘todo está adentro’, los tres propietarios, Helen Sarria, Jade Gosling y Alejandro Fajardo, buscan rescatar los productos locales y el personal de la región.



“Queremos demostrarle al mundo que todo está adentro. Tenemos gente maravillosa, productos extraordinarios, unos campesinos que se levantan a las 4:00 de la mañana para tenernos los mejores alimentos. Miramos qué tiene la zona, cuál es la oferta y qué podemos hacer para que sea mágico y eso lo hace Alejandro”, contó Sarria.



Además, el menú en Helena Adentro es para compartir, como lo enfatiza la dueña, “la idea no es que cada persona se coma un plato diferente sino que compartan”.



Los ingredientes locales son esenciales para darle el sabor esperado por sus creadores. “Es una propuesta diferente, porque usamos productos locales pero no es un restaurante típico”.



Por ejemplo, cuenta la propietaria, “tenemos unas marranitas que son del Valle, vienen con plátano y cerdo pero las de nosotras son a base de maíz, que usamos mucho en esta región; por dentro viene con pierna de cerdo horneada, semilla de mostaza, vino blanco y salsas que hacemos aquí. No hay un paquete de nada, todo lo hacemos nosotros”.

En la coctelería también usan los productos como el aguardiente mezclado con frutas y hierbas de la región. “Es una propuesta de autor, algo que ha hecho Alejandro con sus viajes. Él estudió en Australia y su mamá es cocinera. Viene ya con la cocina en su sangre. Aquí hay un espacio de creatividad para todo. Dejamos que los chefs nos hagan sus propuestas y, al final, Alejo es que toma las decisiones”.



Helen venía de Popayán; Jade, de Nueva Zelanda y Alejandro, del Quindío. Entre los tres, le dieron vida a este sueño que, en 2015, logró recursos del Fondo Emprender.



Ahora es reconocido como uno de los mejores de Colombia, junto al restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa, en Bogotá por la región Centro; Spezia Restaurante, en Cúcuta por la región Santanderes y Boyacá; Cocina 33, en Barranquilla por la región Caribe; La Provincia, en Medellín, y Platillos Voladores, por el Suroccidente y Pacífico.

Entre tanto, La Fogata, en Armenia, fue elegida como la mejor propuesta de vinos y restaurador por el Eje. Y Lucerna, como la mejor pastelería de la región.



ARMENIA