‘Hay que derrotar la corrupción, es ya un cáncer en Cartagena’, Múnera

Con una marcha contra la corrupción, en la cual lo acompañó el senador Jorge Enrique Robledo, el exconcejal y hoy candidato al primer cargo de la ciudad, David Múnera Cavadía llamó a los cartageneros a votar a conciencia y a no vender el futuro de Cartagena por 50.000 pesos o un tamal.

“Estoy muy preocupado porque si no derrotamos la corrupción en estos momento tan grises y de decadencia que vive la ciudad, lo que estamos viendo es que la corrupción ya es un cáncer, al cual las maquinarias le están metiendo toda la plata del mundo, y así como lo hicieron con Dionisio Vélez y Manuel Vicente Duque, ellos tienen que recuperar su plata y con altísimos réditos”, señaló Múnera, uno de los concejales considerado como destacado que ha tenido Cartagena en los últimos años.



Limpio de escándalos, el candidato del Polo Democrático, lideró la marcha contra la corrupción en la que lo acompañaron unas 1.000 personas que se tomaron la Avenida Venezuela entre la India Catalina y la Torre del Reloj.



“Gran parte de los industriales de la ciudad financian campañas para después ser beneficiados. Los financistas son los de siempre: La Gata, el Turco Hilsaca, y ahora los Char también están financiando campañas”, sostuvo Múnera .



“También financian los García, los Montes, los Blel, Dayra, y Lidio García, así como Karen Cure que es de la misma línea de La Gata o Los Curi: estas casas políticas y financistas no tienen un solo candidato, tienen dos. El plan A y el plan B”, sostuvo el candidato del Polo en la marcha contra los corruptos.



Múnera plantea que si en Cartagena no se le quitan el poder a las casas políticas y al ‘partido de los financistas’, la ciudad seguirá en crisis.



El candidato argumenta que ha hecho una campaña austera y sus reuniones son en casas de familia, siempre cercano a la gente y sus eventos están alejados de las grandes producciones y tarimas.



“Mire como se están moviendo las maquinarias: a Quinto Guerra lo respalda la Unidad Nacional y gran parte de la bancada bolivarense. A Andrés Betancourt lo respalda el exgobernador Juan Carlos Gossaín y Dayra Galvis”, agrega.



De hecho, la presentación oficial del candidato conservador, Quinto Guerra, la hizo el senador más votado del partido liberal, Lidio García.



Hay que votas a conciencia



“Votar bien y a conciencia”, es el llamado que hace Múnera a los cartageneros.

“La única forma en que podemos derrotar las mafias de la burocracia y la contratación, las mismas que se están quedando con los recursos públicos, es votar a conciencia: ¡No se puede seguir vendiendo el voto!”, dice el abogado y exconcejal.



Y consecuente con su discurso, su plan de gobierno plantea una lucha frontal contra la corrupción, depurando la administración pública de cuotas burocráticas.

“También tenemos que atacar la pobreza. Tenemos 250.000 personas en la pobreza y 50.000 en la pobreza absoluta”, asegura.



En su agenda está la educación, sector en el que promete mayor inversión y erradicar los contratos que han desangrado a colegios y programas en la última década.



“Otro problema urgente es la inseguridad y ese tema está ligado con la solución de los problemas sociales”, expone.



En temas de movilidad dice que le exigirá a Transcaribe ampliar rutas y conectividad.



“Vamos a revisar todas las concesiones, a eliminar los peajes, no podemos entregar el alumbrado público, y ojo con las ganancias millonarias que se está llevando Acuacar. Esos recursos que están en manos de consorcios deben ser para fortalecer las finanzas públicas y así recuperar la credibilidad y confianza en la administración”, concluye.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas