La Guajira vibró con el Hay Festival

Con una gran afluencia de público y con diferentes actividades en la que participaron reconocidos personajes nacionales e internacionales arrancó en La Guajira, Hay Festival, la gran fiesta de la literatura, el arte, la música, la gastronomía y la política.



En esta oportunidad las poblaciones de Manaure, Uribia, fueron seleccionadas por los organizadores para llevar de forma simultánea talleres para los niños.



En Manaure, 48 menores entre 5 a 9 años compartieron junto con la escritora y narradora española Paula Carbonell, un encuentro activo y creativo en el que sueñan junto con Dula, un pequeño personaje del libro “El más rápido”, en llegar a la meta.



Mientras que en Uribia, unos 60 menores entre 10 y 14 años, disfrutaron junto con Luisa Neisa y sus padres en el desarrollo de La Aldea, en donde pensaron sobre las noticias del país y las comentaron a través de fábulas.



En Riohacha, el Hay Festival se desarrolló en la Biblioteca Virtual Héctor Zalah y comenzó con un poco de humor y de crítica con los caricaturistas Vladimir Flórez, ampliamente conocido como Vladdo y el ecuatoriano Xavier Bonilla reconocido como “Bonil”, uno de los que más atacado en su país el gobierno del presidente Rafael Correa quienes junto con el periodista Ismael Fernández hablaron de humor y de los impases que han tenido que sortear a lo largo de su carrera.



“Es un poco la manera de comentar por medio de dibujos y de algunas palabras, de comentar la actualidad desde nuestro punto de vista. Me gustaría contar temas más humanos por ejemplo los temas que comento con Aleida, sobre el amor, la vida, la ilusión, los hombres, entre otros pero desgraciadamente me tienen más contratado para temas políticos”, sostiene Vladdo.



En cuanto al tema de corrupción en el departamento, Vladdo siempre ha sido muy crítico en cada uno de sus trazos, por lo que asegura que “desgraciadamente este tema es inevitable tocar y en el caso de La Guajira este cáncer se ha salido de madre, de cauce. Y, cuando uno hace estas cosas en realidad no las hace en contra de la gente, sino tratando de llamar la atención sobre lo que está pasando en los distintos puntos del país”, puntualiza.



Posteriormente, en un universo más literario el escritor mejicano Antonio Ortuño y el argentino Pedro Mairal, dos de los más interesantes escritores de América Latina, sostuvieron un dialogo con el escritor guajiro Víctor Bravo.



Para luego pasar al maravilloso mundo de la gastronomía con la chef colombiana Leo Espinosa, quien ha venido potenciando, salvaguardando y estudiando las tradiciones gastronómicas de las comunidades colombianas, y junto con María Isabel Cabarcas, miembro del equipo organizador de La Cocina Importa, Cocina con Identidad, hablaron sobre la tradición gastronómica de La Guajira.



Le siguieron en conversatorio Julián Salcedo, director del famoso festival de música andina de Colombia, quien habló sobre este género musical y su influencia en toda Colombia con el músico guajiro Roger Bermúdez. Finalizando con un concierto del grupo Renaceres.



“Es un evento extraordinario y la oportunidad maravillosa para que la gente escuche conversaciones, diálogos y que lea. La Guajira tiene un potencial de imaginación y creación extraordinariamente grande y no está suficientemente aprovechado”, sostuvo Antonio Celia, presidente de Promigas, empresa patrocinadora.



Según Celia, “Gabo estaba tan cercano a estas tierras porque sus raíces están en lo más profundo de esta península y hablaba de la gran creatividad que desplegábamos los jóvenes del Caribe en nuestra infancia. Lamentablemente la educación se encarga de alguna forma en coartar esa creación, por lo que en Promigas le apostamos a esto, como un elemento de crecimiento del ser humano y como un crecimiento de la Sociedad”.



Es de señalar que toda esta programación gratuita contó con el apoyo de Cerrejón, Banco de la República, EPM, Big Group Salina Colombia, la Diócesis de Riohacha, la Gobernación de La Guajira y la alcaldía de Riohacha.

RIOHACHA