Hasta masajes ordenaba el exgerente del hospital San Juan de Dios  

Durante la audiencia de imputación de cargos al exgerente del hospital departamental San Juan de Dios, Jairo López Marín, el fiscal 14 seccional reveló que tras las declaraciones de testigos se evidenció que por directriz del doctor López se atendían “pacientes recomendados entre esas la candidata de ese entonces a la Gobernación (del Quindío), Sandra Gomez, se le hizo preferencia para atender a su familia, incluso para darles masajes personalizados con funcionarios del hospital en la casa de ella”.



Aunque el exgerente del hospital no aceptó los cargos que se le imputaron, el juez primero promiscuo municipal de La Tebaida le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

A López Marín se le acusa de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, y falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo. La Fiscalía detectó presuntas anomalías entre 2015 y 2016, como una aparente desviación y apropiación de insumos y medicamentos POS y no POS.



Por estos hechos, ya habían sido detenidos hace un año en Armenia, el regente del hospital, Óscar Humberto Álvarez, y el auxiliar de farmacia, Giovanny Lopera.



La Fiscalía dio a conocer que fueron falsificadas fórmulas médicas e historias clínicas, y habrían simulado despachos de medicamentos e insumos a diferentes áreas del hospital para luego extraer irregularmente el material de la farmacia. Se cree que el costo de los medicamentos apropiados podría superar los 300 millones de pesos.



Durante la audiencia que duró unas 12 horas, el fiscal 14 señaló que tras las declaraciones de testigos se evidenció que al parecer creaban pacientes con enfermedades de alto costo para poder extraer costosos medicamentos, y también “falsificaban incapacidades médicas para que los empleados de la gobernación del Quindío pudieran hacer puerta a puerta (campaña política)”.



“Venía un señor de la Gobernación en una buseta a recoger el personal y los medicamentos, (…) el señor se iba para las brigadas con los auxiliares de enfermería, algunos administrativos, y médicos internos, esas brigadas eran de las campañas (políticas) porque el hospital no puede hacer brigadas de salud por ser de tercer nivel, pero el señor de la Gobernación me pasaba un listado con solución salina, guantes, jeringas, batas quirúrgicas, acetaminofén, gasas, analgésicos, que se destinaban para esas brigadas porque como era población vulnerable, se les daba el paquete completo”.



Al exgerente no solo le seguía los pasos la Fiscalía, sino también la Contraloría General de la República que le hizo hallazgos por unos 377 millones de pesos.



