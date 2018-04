Hallan drogas y licor adulterado en festival israelí en Santa Marta

Un intenso operativo adelantado en conjunto por las autoridades en el sector de Mendihuaca, jurisdicción de Santa Marta, logró la incautación de todo tipo de drogas alucinógenas y licor adulterado en un festival internacional de música electronica organizado por extranjeros de nacionalidad Israelí.

El evento denominado BenjaFest, fue convocado a través de las redes sociales sin los permisos legales necesarios, logrando una masiva participación de turistas nacionales y extranjeros, quienes se encontraban en medio de la fiesta cuando se adelantó la intervención institucional.

En el operativo se incautaron 140 dosis de éxtasis verde, 40 dosis de éxtasis rosado, 38 dosis de cocaína, entre otros. Foto: Cortesía

El Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, informó sobre esta acción, señalando que fue liderada por un grupo de 200 hombres de la Policía, Ejército, Migración Colombia, Armada y Alcaldía, gracias a la información de la comunidad y a una posterior labor de inteligencia que permitió la ubicación y toma del festival.



Dicho operativo dio como resultado la incautación de 140 dosis de éxtasis verde, 40 dosis de éxtasis rosado, 38 dosis de cocaína, 20 gramos de cocaína, 307 dosis de 2CB, 168 dosis de droga sintética MDMA y 43 botellas de licor adulterado.

En dicha acción se desalojó a cerca de 600 personas en su mayoría extranjeros, se estima un recaudo de $234 millones solo en entradas a este festival que no tenía ningún permiso para llevarse a cabo.



"No toleraremos la ilegalidad en nuestra ciudad, seguiremos velando por la seguridad de todos. Desde la Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H. con contundencia realizaremos el control de este tipo de eventos que no funcionan bajo las normas legales establecidas, promueven abuso de drogas, explotación sexual y que además no garantizan la seguridad e integridad de asistentes. Queremos turismo internacional legal", manifestó el Alcalde en sus redes sociales.



ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA