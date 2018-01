Hallaron el cuerpo de menor desaparecida en Caldas hace 11 días

Operarios del embalse Cameguadua hallaron este martes el cuerpo de Juanita Valencia Valencia, una niña de cuatro años de edad que había desaparecido hace 11 días en Chinchiná, Caldas.



El cadáver estaba atrapado en la rejilla que divide los dos lagos que tiene el embalse, de propiedad de la Chec, empresa de energía de Caldas y Risaralda.



De acuerdo con el relato que entregaron los familiares, la niña fue empujada, con su mamá, a un canal de aguas que conduce al embalse, por una mujer que pretendía robarse a la hermana menor de Juanita, de un mes de nacida.



Durante varios días los bomberos de Chinchiná y la Unidad de gestión del riesgo de Caldas buscaron la niña con resultados infructuosos. Incluso, buzos trataron de hallarla en las frías y llenas de lodo, aguas del embalse.



La semana pasada, los familiares de Juanita pidieron a los organismos de socorro y a las autoridades que la sigan buscando.



Daniela y Juanita, de acuerdo con el testimonio que dio la primera a la Policía, cayeron al canal luego de que la mujer las empujó. Esa persona tenía en sus brazos a la hija menor de Daniela, una bebé de un mes de nacida. La madre de las menores se pudo poner a salvo, pero perdió de vista a Juanita.



La bebé fue hallada sana y salva en una finca cercana al lugar donde sucedió el hecho y horas después la mujer que supuestamente empujó al canal a su madre y hermana fue capturada por la Policía.



En diálogo con EL TIEMPO, Diana Valencia, tía del padre de Daniela, clamó porque la búsqueda se reinicie hasta que la niña sea hallada.



“No sabemos absolutamente nada de la niña. Los organismos de socorro, aquí en Chinchiná, no se han acercado a nosotros a decirnos la búsqueda de la niña va así, sabemos esto, sabemos lo otro, nada. Lo único que sabemos es que se encontró un zapatico de la niña el sábado”, manifestó la mujer.



La presunta responsable de los hechos está detenida preventivamente en la cárcel de mujeres de Manizales, mientras continúa la investigación. No aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de secuestro simple, lesiones personales, homicidio en calidad de tentativa y homicidio.



Ricardo Gómez, vocero de la Unidad departamental de gestión del riesgo de Caldas, dijo que la búsqueda de la niña fue suspendida luego de un operativo de varios días en el que se emplearon hasta drones.



“Bomberos de Chinchiná van todos los días al lago con la esperanza de que el cuerpo flote y aparezca”, comentó Gómez.

'Se ganó la confianza'

De acuerdo con el relato que la tía de la niña le hizo a este medio, la mujer detenida se ganó la confianza de Daniela, al parecer, con el objetivo de raptar a la bebé. “Un día la abordó a la salida del jardín infantil donde estudiaba Juanita y le preguntó si el bebé es niño o niña, y le dijo que le iba a regalar una ropa”, contó.



Después de regalarle la ropa, el jueves de la semana pasada la mujer le dijo a Daniela que le iba a dar un corral y un coche para la bebé. No se los llevó a la casa y la citó en frente de un reconocido restaurante de Chinchiná, pero le pidió que no fuera con la niña de cuatro años. Sin embargo, Daniela llevó a las dos niñas.



Imágenes grabadas por una cámara de seguridad permiten ver a las dos mujeres adultas y a las dos menores cuando se encontraron, dialogaron durante unos minutos y comenzaron a caminar. Después dejan de ser captadas por la cámara. Desde entonces no se sabe nada de la suerte que corrió Juanita.