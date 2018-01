Otra persona muere en el Nevado del Tolima

Este lunes las autoridades encontraron un cuerpo no identificado en el sector de Latas, sendero que de Ibagué conduce al volcán Nevado del Tolima.



Según informó Parques Nacionales, al momento no se tiene información precisa y en el registro diario del funcionario de la zona no hay reportes ni denuncias por extravío o accidente de ninguna persona.



Se espera que este martes se puedan confirmar la identidad y datos generales del cuerpo hallado, al igual que las causas del deceso.

Ante el caso, Parques Nacionales indicó que este ​podría ser ​un nuevo caso de personas i​nescr​u​p​u​losas que ofrecen servicios de alta montaña sin tener la preparación ni los permisos necesarios.​



Por ellos, Parques Nacionales Naturales de Colombia recomienda a los montañistas tener ​presentes las orientaciones de las autoridades con respecto a ​ precauciones, restricciones u otras indicaciones al realizar el ascenso a la alta montaña.



Este caso se suma al conocido este domingo, del turista de origen bogotano Julián Saénz, quien al parecer murió por complicaciones respiratorias mientras se dirigía al Nevado del Tolima.



El cuerpo de Sáenz fue transportado a caballo hasta Salento, Quindío, otros cuatro turistas debieron ser evacuados de la zona.

ELTIEMPO.COM