Hallan cadáver dentro de la tubería de finca en Zona Bananera

El hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición de Jhon Jairo Romero Cantillo, de 29 años, dentro de una tubería de 12 pulgadas en una finca en el corregimiento de Orihueca, en Zona Bananera (Magdalena), generó el rechazo de la comunidad LGBTI, a la cual pertenecía.

Romero se encontraba desaparecido desde el pasado 17 de diciembre y fue hallado el martes sin vida en la tubería de la finca, ubicada a 20 minutos del corregimiento La Gran Vía, donde residía, porque estaba obstruido el paso de agua hacia un reservorio.

La víctima, según sus familiares, recientemente había interpuesto una denuncia ante la Policía de Zona Bananera por una riña que tuvo con otro miembro de la comunidad LGBTI, por lo que se cree que pudo tratarse de un homicidio.

No obstante, el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Jhon Rodríguez, dijo que hasta que Medicina Legal no entregue el dictamen de la necropsia no se puede establecer cuál fue la causa de la muerte.

“No se maneja todavía como un homicidio se está hablando de muerte por establecer porque en el momento de hacer la inspección del cadáver, él se encontraba bastante putrefacto y por encima no se le pudieron ver heridas que pudiesen determinar si fue o no violento”, dijo Rodríguez.

La Corporación Caribe Afirmativo condenó este hecho e informó que Santa Marta, Zona Bananera, Ciénaga, Aracataca, Fundación y El Banco son los municipios del Magdalena donde en los últimos años se han registrado hechos violentos contra personas LGBTI que van desde las amenazas directas a través de panfletos hasta homicidios.

“Desde 2007, año en el cual Caribe Afirmativo inició la documentación de casos de violencia que afectan a las personas LGBT en la región, ha sido el mes de diciembre y sobre todo la última quincena del año, la época con mayor ocurrencia de hechos violentos contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género, por lo que solicitamos a las autoridades locales garantizar durante todo el año, especialmente en épocas como la actual la protección y garantía de derechos de las personas LGBT”, dijo la Corporación en un comunicado.