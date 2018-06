Se agrava hacinamiento en estaciones de Policía de Cúcuta

La fuga de tres ciudadanos venezolanos, que se encontraban recluidos en una estación de Policía por delinquir en las calles de Cúcuta, destapó la grave crisis de hacinamiento por la que atraviesa esta institución debido al represamiento de más de 300 detenidos al interior de estas unidades de vigilancia.

Desde principios de año, cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se declararon en huelga, en las cárceles del área metropolitana de la capital nortesantandereana no ha podido ingresar un recluso más.

Esto me está causando una serie de inconvenientes, tales como problemas de salubridad, de alimentación e infecciones en la piel FACEBOOK

Esta situación de cese de actividades obligó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) a adecuar estos centros operacionales y disponer de su personal para efectuar las órdenes de reclusión que los jueces suelen imponer a los sujetos aprehendidos. En algunos cuartos, que no superan los 20 metros cuadrados, se turnan casi 30 capturados para dormir.



“Debo decir que desde el mes de enero la cárcel no nos recibe un capturado más. Tengo alrededor de 300 personas en las estaciones de Policía, son unidades que no son diseñadas para eso. Esto me está causando una serie de inconvenientes, tales como problemas de salubridad, de alimentación e infecciones en la piel”, indicó el coronel Javier Barrera, comandante de la Mecuc.



Aunque se han avanzado en las mesas de negociación con el sindicato del Inpec, los huelguistas están reclamando una bonificación salarias, que solo se puede aprobar desde el Gobierno Nacional. Por esta razón, la administración municipal se ha declarado impedida en algunas ocasiones para mediar en esta problemática.



“A los guardianes los hemos beneficiado con algún equipamiento para sus oficinas, así como la consecución de recursos para mejorar la infraestructura del complejo carcelario. Sin embargo, lo que ellos están exigiendo es en una carga presupuestal que no es viable jurídicamente”, aseveró Oscar Gerardino, secretario de Gobierno de Cúcuta.



Este represamiento de detenidos, que se presenta en ocho estaciones de Policía, se agrava con el alto número de capturas de ciudadanos venezolanos, que a la fecha superan los 536 en la ciudad fronteriza y en sus municipios vecinos.



