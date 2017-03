Alerta por hacinamiento carcelario en Bucaramanga  

El hacinamiento en los cinco calabozos del Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia en Bucaramanga (Santander), que albergan 54 indiciados que deberían estar en una cárcel, desató una crisis en el sistema judicial en ese departamento y dejó en evidencia una posible emergencia que se podría generar ante la carencia de sitios a donde llevar a estas personas.

Y es que las cárceles no pueden recibir un solo detenido más porque están sobrepobladas, mientras tanto la Policía y la Fiscalía no pueden dejar de capturar y judicializar.



Actualmente la cárcel Modelo de Bucaramanga, tiene capacidad para 1.520 reclusos, sin embargo, alberga a 3.401, con un hacinamiento del 156 por ciento. Mientras que la de Palogordo tiene capacidad para 1.444 y en su interior tiene recluidas a 1.786 personas, con un hacinamiento del 23 por ciento.



Se estima que en el departamento de Santander se capturan en promedio 29 personas al día.

La situación en la capital santandereana se agravó luego de que una comisión integrada por funcionarios de la Alcaldía y organismos de control visitara el pasado lunes los calabozos del Palacio de Justicia, y ordenara su sellamiento para evitar un problema de salubridad.

“Nuestro equipo realizó la revisión y encontró 54 personas en celdas de dos metros por dos, un promedio de 12 personas por celda”, manifestó Raúl Salazar Manrique, secretario de Salud y Ambiente de Bucaramanga, quien añadió que en cada celda deben estar máximo cinco personas y de manera provisional. Algunas de ellas ya llevan 15 días en el lugar.



Por otra parte, además de superar el tope máximo de condenados permitidos, las cárceles de la región, especialmente la de Bucaramanga, alertan por la presencia de infecciones como la meningitis bacteriana, casos de osteomielitis, colostomía e incluso enfermedades de transmisión sexual.

Para el director de Fiscalías de Santander, Carlos Javier González, el problema carcelario, desde el punto de vista local, no tiene solución, lo que significa que “la seguridad ciudadana, esa que nos gusta a todos, está en crisis porque no podremos ejercer operatividad al no tener a donde llevar los detenidos”.



Añadió que el Gobierno Nacional no ha respondido oportunamente a su responsabilidad frente al sistema penitenciario y que se está ante una verdadera crisis ciudadana.

Entre tanto, María Adela Pulido, secretaria del Interior de Bucaramanga, dijo que en medio un Comité de Seguimiento Carcelario que se convocó de manera extraordinaria, se plantearon medidas inmediatas como la de tratar de sacar a 100 detenidos de la Modelo y trasladarlos hacia Palogordo, para abrir cupo, y lograr llevar a los están en el Palacio de Justicia.



Según la funcionaria, también se propuso que desde la Gobernación de Santander se convoque a las Alcaldías del Área Metropolitana de Bucaramanga para que se haga “la contratación de un grupo interdisciplinario que estudie la situación de los detenidos a través de un análisis socio jurídico y así puedan salir por pena cumplida”.

Por su parte, el defensor del Pueblo regional Santander, Diego Barajas, indicó que la propuesta del traslado de los reos de un centro de reclusión hacia otro, será analizada por la la dirección del Inpec (Instituto Nacional Penintenciario y Carcelario), que a través de un acto administrativo buscará realizar los cambios.



“Esto sería una contingencia para solventar la situación del Centro de Servicios. La solución inmediata es que el Inpec se comprometió en llevarles comida y kits de aseo a quienes están en el Palacio de Justicia”, dijo Barajas, quien puntualizó que esa entidad exhortó al Comité de Seguimiento para que a los detenidos se les garantice el derecho mínimo vital a la salud y a la vida, “porque son personas que merecen, como sujetos especiales de protección, toda nuestra consideración”.

Ante el señalado incumplimiento del Gobierno, el sindicato del Inpec adelanta un plan reglamento (no recibir indiciados) en la Modelo de Bucaramanga.



El dragoneante del Inpec, Marco Cruz, dijo no creer en cambios de reclusos de una cárcel a otra, porque la cárcel de Palogordo se unirá a la protesta.



“Aquí el problema no es solo hacinamiento, es también de salud, el Comité no planteó soluciones, nosotros tenemos claro que al recluso hay que darle un trato óptimo. Aquí el que viola los derechos humanos es el Estado”, expresó el dragoneante.



