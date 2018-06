Anuncian demandas por decisión de trasladar peaje en Montería

Por considerar arbitraria y sin fundamento de ley la decisión de trasladar un peaje en Montería, el senador electo del Partido Conservador David Barguil Assis, anunció una demanda en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Lo que busca el dirigente político es frenar la decisión de trasladar las casetas de cobro del peaje El Purgatorio en la entrada a Montería, lo que afectaría a por lo menos 60 poblaciones entre caseríos y corregimientos que no se benefician con el mantenimiento de la carretera donde se cobra el gravamen.



De igual forma, quienes viajen desde los municipios de Tierralta y Valencia hacia Montería y viceversa se verían obligados a pagar el peaje pese a que tampoco tienen beneficios por el uso de la carretera.



Durante un debate en el Concejo de Montería, donde los miembros de esa corporación intentaron reversar la decisión de la ANI, el senador Barguil anunció su decisión señalando que solicitará una medida cautelar que permita suspender el proceso que en los actuales momentos adelanta esa entidad para la reubicación del peaje.



“Hay que tomar medidas de fondo. Frente al traslado del peaje El Purgatorio se le ha mamado gallo al departamento porque se anunció que este año no se iba a dar el traslado y las obras ya empezaron. Presentaremos una demanda con medida cautelar que establezca la prohibición del traslado del peaje hasta que haya una decisión de fondo”, explicó Barguil.



Anunció de igual forma, que el próximo 20 de julio presentará ante el nuevo Congreso un proyecto de ley que permita regular la toma de decisiones en cuanto a la instalación y traslado de peajes en las carreteras del país.



“Nos toco llegar hasta esto porque hemos visto que no hay solución definitiva de la ANI”, agregó.



El borrador del proyecto que ya está en elaboración incluiría, entre otras, el establecimiento de distancias mínimas a través de una ley y no por decisión de un funcionario.



“El proyecto de ley reglamenta que no pueda haber peajes a distancias mínimas. Eso va a quedar establecido en Ley para que no quede a criterio de funcionarios”, manifestó.

Nos toco llegar hasta esto porque hemos visto que no hay solución definitiva de la ANI

También indicó que se debe tener en cuenta los alivios económicos para las comunidades aledañas a los peajes, que son las que más sufren por la instalación de las casetas.



“Debe ser obligatoriedad que a las comunidades aledañas se les entregue una tarifa diferencial permanente. Esos cupos se darán en virtud de la categoría de los municipios; y entre más pobre sea el municipio más cupos se le dará a los habitantes”, remató el senador electo.



Los miembros del Concejo de Montería se mostraron de acuerdo con la propuesta del senador Barguil y dijeron que coadyuvarán en la demanda anunciada.



Para el concejal Carlos Arturo Zapata, esta es una de las vías que obligará a que la ANI y la concesionaria vial cumplan con la realización del estudio socioeconómico que exige la obra por las afectaciones que tiene en más de 60 poblaciones rurales del municipio.



“El Gobierno Santos habla de paz y avasalla a poblaciones marcadas por la violencia y catalogadas como áreas de consolidación como Tierralta y Valencia, que serán golpeadas por el traslado del peaje, so pena de equilibrar económicamente al privado”, expresó Zapata.



A su turno, el delegado de la ANI para el debate en el Concejo de Montería, Alberto Rodríguez dijo que se tomó la decisión de suspender de manera temporal los trabajos de construcción de la nueva caseta de cobro hasta tanto las directivas de esa entidad asuman una posición definitiva.



Reconoció que el tema genera reacciones airadas de la comunidad y de los concejales que son los representantes del pueblo ante el gobierno, por lo que se espera concertar el nuevo sistema de cobro por el uso de la carretera.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.