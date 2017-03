‘La Anglogold debe irse de Cajamarca’, dice líder del no

Róbinson Mejía madrugó este lunes a reclamar la victoria tras la consulta popular que le dijo no a la minería en Cajamarca (Tolima), donde la empresa Anglogold realiza trabajos de exploración de oro en la zona de La Colosa.



Este ingeniero forestal, de 28 años, fue el que se echó sobre sus hombros la coordinación de la campaña del no, que salió airosa con 6.165 votos, un 97,92 por ciento de la participación, frente a 76 votos por el sí.



“Los resultados fueron contundentes y Anglogold debe irse de Cajamarca”, aseguró Mejía, quien agregó que así la empresa haya realizado trabajos de exploración durante 10 años, “su obligación debe ser consecuente con los resultados del domingo en la consulta”.



“La gente les dijo: ‘no los queremos explotando nuestros suelos’, y sin licencia social, la empresa no tiene nada qué hacer en este municipio”, señaló mientras atendía en el parque de Cajamarca a un grupo de jóvenes del colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca, el cual lidera. “Todo negocio tiene riesgos y ellos han invertido en labores de exploración, pero perdieron”.



El comité promotor del no celebró el triunfo la noche del domingo, pero este lunes sus seguidores y equipo jurídico comenzaron a delinear el camino por seguir en cuanto a la implementación a nivel local de los resultados de la consulta, para lo cual la Ley 1757 del 2015 otorga un plazo de 6 meses.



Lo primero que harán es programar una reunión con el Concejo y el alcalde Pedro Pablo Marín, elegido recientemente con el aval del Partido de la U.



La idea es definir de qué manera se ajustarán los resultados de la consulta en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y si no hay tropiezos, antes de seis meses debe darse un Acuerdo del Concejo Municipal en el cual quede consignado “que, por decisión del pueblo, en Cajamarca no se puede ni se debe ejecutar proyectos mineros”.



Luego le solicitarán a la Agencia Nacional Minera la derogación de los títulos mineros otorgados a Anglogold.



Sobre las dificultades que vivieron en una campaña apretada que solo duró 15 días, Róbinson Mejía dijo que “el trabajo fue durísimo, muy difícil, pues se hizo sin plata, en medio de mucha pobreza”.



“La gente colaboró gratis, a nadie se le pagó un peso, tanto los comités de publicidad como los electorales y de transporte trabajaron sin recibir nada a cambio”, afirmó el ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, quien niega ser miembro de algún partido político. “Mi única bandera es la defensa de los recursos naturales”.



El joven ingeniero afirmó que ha sido amenazado de muerte en cinco oportunidades por grupos desconocidos, a través de correos, panfletos y llamadas a su celular.



También señaló que, pese a esto, “no tengo equipo de seguridad ni escoltas”.



Uno de sus compañeros de trabajo es Evelio Campos, líder ambientalista de Ecotierra, quien señaló que “desde hoy 27 de marzo, el Gobierno no puede otorgar licencias ambientales en Cajamarca”. Campos considera que “la gente votó la consulta por amor a su tierra y para preservar la riqueza hídrica y agrícola que no tiene ninguna otra parte del país”.



“El gran perdedor fue Anglogold, que no supo manejar el proyecto La Colosa, pues aquí nadie les creyó que explotarían la mina de oro sin afectar el recurso hídrico ni el medioambiente”, afirmó el líder.

Debate por los efectos de la consulta minera

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que aunque la consulta tiene un efecto político que manifiesta la voluntad de la mayoría de los habitantes de Cajamarca, aquella no puede tener una implicación legal.



Arce sostuvo que las comunidades pueden decidir sobre el suelo, no sobre el subsuelo, y considera que estas consultas no tienen un efecto retroactivo y es al Congreso a quien le compete regular el uso del suelo sobre los territorios.



Expertos sostienen que por ser un proceso sui generis, no están claros los efectos de la consulta popular.



Un exmagistrado del Consejo de Estado afirmó que en este caso lo cierto es que “la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo, y un pronunciamiento popular de este tipo debería generar algún tipo de efecto”.



Magistrados de la Corte Constitucional dicen que aquí habría dos intereses: los de la Nación y económicos versus los locales y medioambientales.



Esas tensiones han quedado expuestas en dos sentencias: el 8 de febrero del 2016, la mayoría de la Corte Constitucional declaró exequible una norma que amplió las áreas de Reserva Estratégica Minera, y luego hubo otra decisión, en mayo del mismo año, en la que la Corte Constitucional tumbó el artículo 37 de la ley 685 del 2001, o Código Minero, que les impedía a alcaldes y concejos municipales vetar la minería en sus regiones.



