Habla hombre que aparece como dueño de bus accidentado en Ecuador

Tras conocer la noticia del trágico accidente de un bus que cubría la ruta Neiva-Quito y que deja hasta el momento 24 personas fallecidas, José Luis Acevedo, quien aparece en el Registro Único de Transporte (RUT) como propietario del vehículo de placas USA 251, manifestó que este fue vendido en noviembre del año pasado a un hombre en la ciudad de Cali.

“No se ha hecho el traspaso porque el señor no me ha terminado de pagar el vehículo. Ya se le había notificado en más de una ocasión que se le iba a retener el carro porque no hacía caso, desafortunadamente hubo este accidente”, dijo Acevedo, y aclaró que a las autoridades ya les fueron entregados los documentos que certifican el traspaso del vehículo.



Por otra parte, la Superintendencia de Puertos y Transporte informó que abrió una investigación preliminar en contra de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente por la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por no contar con los documentos necesarios para la prestación del servicio de transporte internacional.



De acuerdo a la información que el Gobierno de Ecuador le envió al Ministerio de Transporte de Colombia, el vehículo portaba un contrato y un extracto de contrato expedido por la empresa en mención; firmado el 10 de agosto en Bucaramanga; suscrito entre Gino de Jesús Moreno Pradilla, quien aparece como representante legal de la empresa en dicho documento, y Claudia Ximena Orozco Córdoba, persona que contrató el viaje; contrato por un valor de 9 millones de pesos (50% al iniciar el recorrido y el 50% restante al terminar) y con la siguiente ruta específica: Neiva - Pitalito - Mocoa - Villa Garzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y viceversa.



Ante las acusaciones, Alberto Ramírez Maldonado, gerente de Cootransportes Especiales del Oriente, explicó que el vehículo se encontraba en proceso de desvinculación de la compañía desde diciembre del año pasado y que desconocen cómo fue despachado de los terminales el vehículo debido a que “el Formato Único de Estrato del Contrato (FUEC), aparece expedido en Bucaramanga y la sede de la empresa es en Cúcuta”.

Ramírez agregó que el FUEC que presentó el conductor del bus y que es analizado por las autoridades, es falso porque “Dice que el vehículo salió de Neiva y la compañía tampoco tiene sede en esa ciudad. No sabemos quién fue el que firmó ese documento”.



La Supertransporte también pudo establecer que el vehículo es modelo 2005, marca Mercedes Benz, con Soat expedido el 01 de febrero de 2018 y revisión técnico mecánica realizada el 02 de febrero de 2018 en Centro de Diagnóstico Automotor de Jamundí.



Por otra parte, tras revisar un extracto de contrato en el que aparece la identificación del conductor y de la licencia que este portaba al momento del accidente, la Supertransporte identificó que uno de los dos conductores del vehículo no aparece en la base de datos del Runt.



Por ahora, informes aseguran que las autoridades ecuatorianas están solicitando apoyo al Gobierno colombiano para el reconocimiento de los cuerpos dada la gravedad del accidente en el cual incluso varios de los fallecidos quedaron mutilados.



NACIÓN.