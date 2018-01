Habitantes de Villavicencio no se sensibilizan sobre manejo de basuras

Paola Vaca, una joven estudiante de enfermería, no aguantó los olores nauseabundos que emanaban al pasar por la plaza de Las Flores, en pleno centro de la ciudad.

El olor de colchones podridos, desperdicios de rosas, bolsas de basura y hasta heces humanas y orina la llevaron a taparse la nariz y a lanzar una frase contundente: "No hay razón para que la gente sea tan cochina”.



Es seguramente la misma expresión que a diario tienen muchos habitantes de Villavicencio que ven cómo las esquinas, lotes, puentes o andenes son convertidos en botaderos de basura o lugares donde el paisaje está compuesto por bolsas plásticas rotas con desperdicios a la vista.

Este es el panoráma de las calles, en algunos sectores de Villavicencio. Foto: Óscar Bernal / Llano Sie7e Días

A pesar de las campañas de prevención y sensibilización realizadas por la empresa Bioagrícola, la Alcaldía y la Policía, la gente sigue arrojando basuras a las calles y hasta trata mal a quienes les llaman la atención.



“Un día le dije a un señor que no botara la basura a la calle y me nombró la madre. Muy mal hecho que la gente bote basura en la calle y en los caños porque nos afectan a todos. Yo creo que como sanción deberían obligarlos a recoger la

basura de la ciudad”, menciona Paola.

Nelson Vivas, uno de los más firmes defensores del medio ambiente en la ciudad, dice que desde la Alcaldía realizó campañas, pero califica como “espantoso” el grado de indiferencia de la ciudadanía.



“Cuántas jornadas de sensibilización y de recolección de llantas hicimos, pero a los tres días la ciudad estaba inundada de llantas de nuevo. Yo camino Villavicencio, yo no ando en carro, y veo de cerca el reguero de basura y de colchones”, señala Vivas.



De otro lado, Hermes Castro, comerciante, asegura que: “El parque de las Flores se nos convirtió en botadero de basuras y en baño público de los indigentes, los olores son vomitivos. No hay sentido común de la gente, parece que están botando las basuras en la noche”.



En el primer año de implementación del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, la Policía Metropolitana impuso 48 comparendos en la ciudad por violar conductas como arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados o esparcir total o parcialmente en zonas comunes el contenido de bolsas plásticas.



Belén García, ama de casa de la séptima etapa de La Esperanza, dice que los habitantes de la calle y los perros tienen que ver con el reguero de basura de las bolsas en los días de recolección en su barrio, lo que atribuye a que los pobladores salen antes de las 7:00 de la mañana a trabajar o a estudiar y dejan la basura el frente de la casa, pero el vehículo recolector no pasa temprano.

Hay que hacer más énfasis en cultura ciudadana

La organización Corpovisionarios considera necesario aplicar en la ciudad un trabajo profundo de cultura ciudadana en Villavicencio, para cambiar el comportamiento de la gente frente al manejo de sus basuras. Pero no desde la perspectiva de talleres, charlas, afiches y publicidad.



Llano Sie7edías dio a conocer un informe sobre cómo los habitantes de la ciudad arrojan basuras en las calles, lotes, andenes, puentes, caños sin consciencia del daño ambiental y de salubridad que provocan.

Hay quienes señalan que los habitantes de la calle y los perros tienen que ver con el reguero de bolsas de basura. Foto: Óscar Bernal / Llano Sie7e Días

¿Por qué lo hacen? y ¿cómo despertar consciencia para que no lo hagan?

Henry Murrain, director ejecutivo de Corpovisionarios, la ONG que nació del proceso de cultura ciudadana en Bogotá con el profesor Antanas Mockus, considera necesario partir de la creación de un observatorio de cultura ciudadana, del que hagan parte profesionales en ciencias sociales, filosofía, antropología, estadística y otras áreas para hacer investigación en la ciudad.



“Es un centro de investigaciones con muchos investigadores sociales, entendiendo, comprendiendo, analizando y experimentando cuáles son los caminos y necesidades de cambio en la ciudad. En Colombia tenemos pereza investigativa y creemos saber que todo lo sabemos y que todo está sobrediagnosticado, pero no es así”, afirmó Murrain.

El director de Corpovisionarios añadió que la cultura ciudadana no se hace contratando una agencia de publicidad y llenar la ciudad de afiches y vallas con mensajes sobre cómo se debe comportar.



“Uno no puede adelantar una estrategia de cambio de comportamientos cuando no se tiene un conocimiento sólido y claro de qué es lo que está pasando en la gente.

Cualquier cosa que preguntemos en términos del comportamiento del ciudadano sobre basuras, va a arrojar unas ideas vagas y prejuicios pero no hay una investigación juiciosa. ¿Quiénes tiran más basura los hombres o las mujeres? o ¿cuál es el tipo de basuras que más se arroja en el centro?”, precisó Murris sobre el particular.

‘Se cree que el espacio público solo es del gobierno’

Miguel Venegas, sociólogo y columnista de este medio, señala que el mal comportamiento de la población frente a las basuras puede tener su origen en las deficiencias en planeación y por un Estado distante y ajeno a la gente.



“La ciudad crece más como refugio y protección a aquellos sectores sociales desarraigados del campo, algunos de ellos conformaron cinturones de miseria, y tienen que ver con la tragedia humanitaria de la violencia, pero solo hasta hace muy poquito estamos hablando de cultura ciudadana”, señala Venegas.

Para algunos expertos, el mal manejo de la basura se debe a una falta de identidad y de respeto por el espacio público. Foto: Óscar Bernal / Llano Sie7e Días

No obstante, el sociólogo considera que los habitantes de Villavicencio no tienen una identidad con la ciudad y no hay respeto sobre lo público.



“Hay un Estado distante, ajeno y extraño para la gente, lo que se revela en un ejercicio de falta de identidad y de respeto por el espacio público, hay ausencia de cultura ciudadana entorno a las obligaciones que cada persona tiene con su ciudad, entre estas el no arrojar basuras a la calle”, comenta el experto.

Ese tipo de comportamientos en el que solo se piensa en los derechos pero no en los deberes ciudadanos, lleva a la gente –según Venegas– a actuar mal contra sí mismo y los demás.



“La libertad es plena pero no es absoluta y hay que respetar la libertad de los demás. Hay que imponer comparendos pedagógicos de manera persistente por el mal manejo de las basuras, pero el Gobierno debe cumplir con recogerlas”.

El plan de Bioagrícola en educación

La líder de programas educativos de Bioagrícola, Laura Morris, revela que desde hace tres años la empresa trabaja directamente con las comunidades de los barrios en planes de sensibilización.



“A través de los presidentes de las juntas comunales programamos las actividades, hacemos perifoneo informando de la reunión y hacemos charlas de consciencia sobre medio ambiente, frecuencias, horarios de recolección y recomendaciones sobre cómo disponer los residuos”, dice Laura Morris.



En los colegios de la ciudad y de cara a los estudiantes y docentes, el programa hace sensibilización sobre el manejo de las basuras, así como el cuidado del medio ambiente con juegos y hasta títeres. Además, en las empresas y el ICBF hacen charlas sobre cómo realizar la separación de residuos desde la fuente.





MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS

REDACCIÓN LLANO SIE7E DÍAS