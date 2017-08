Grandes construcciones de Armenia, en la mira de control urbano

Aunque las visitas de seguimiento a las construcciones que se adelantan en la ciudad es una de las tareas del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, algunos consideran que se está dando “un boom del control urbano” como lo dijo uno de los constructores afectados por las medidas tras las visitas.



En las últimas semanas, dos obras fueron selladas por esta dependencia. Se trata de Entre Ríos, uno de los nuevos proyectos de la constructora Soriano, que consta, inicialmente, de dos torres de 17 pisos para apartamentos y que está ubicado a un costado de la avenida Centenario.



El otro proyecto es Ícono, un centro empresarial que tendrá 14 pisos y 120 oficinas, y cuya construcción promete ser amigable con el medio ambiente. Este proyecto es adelantado por la constructora Jaramillo y Arango, al norte de la ciudad, en la avenida Bolívar.



La subsecretaria de Planeación, Claudia Milena Hincapié Álvarez le dijo a este medio que actualmente hay 800 procesos por infracciones urbanas en la capital quindiana. Según la funcionaria, tienen una programación de visitas a los grandes proyectos para verificar que todos cuenten con las licencias y demás requerimientos de ley.



Explicó que Entre Ríos fue sellada pues “se presenta afectación a la zona de protección ambiental. A la fecha de la visita no tenía licencia de construcción”.



Y señaló que el proceso queda en manos de la inspección de control urbano que definirá si se procede con la demolición de un muro o con una sanción. Mientras que en Ícono, dijo Hincapié, que se evidenció un movimiento de tierras y en el momento de la visita no se presentó la licencia de construcción.



Sin embargo, el director jurídico de la constructora Soriano, Fabián Mateus afirmó que no se está generando afectación ambiental sino que el procedimiento “no fue el adecuado y sino un tanto empírico”.



Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se debe mantener una distancia de 15 metros desde el eje del cauce de la fuente hídrica hasta el sitio de inicia la obra, sin embargo Planeación Municipal determinó que para el caso de Entre Ríos, solo habían 13 metros por lo que la subsecretaria afirmó se podría demoler un muro.



No obstante, Mateus aseguró que dos funcionarios de esa dependencia midieron con un metro cuando esto tendría que haberse realizado con el personal indicado y con la tecnología requerida para esta medición.



Por su parte, Juan Diego Jaramillo, director de ventas de la constructora Jaramillo y Arango, explicó que en el caso de Ícono, todo se trató de un descuido de la firma ya que “no estábamos en la obra cuando solicitaron la licencia de construcción y nos sellaron pero hoy (ayer) nos dieron espacio en la Alcaldía para mostrar la licencia y reabrir las obras”.



Agregó que “el inconveniente que hemos tenido es que en un diario local salió la noticia de que posiblemente (el sellamiento) había sido por una afectación ambiental y esto nunca fue así, ya que nosotros cumplimos con los 15 metros e incluso dejamos otros 12 metros más”. De hecho, señaló que el proyecto es innovador en la ciudad porque no usarán pintura en la fachada además de otras características.



“Creemos que hoy o mañana nos permitan reabrir la obra”, dijo Jaramillo.



El curador número dos de Armenia, José Élmer López señaló que las personas muchas veces “radican las licencias (de construcción) y no vuelven a apersonarse del trámite, la gente radica la solicitud y se le da autorización para que instalen la valla amarilla de inicio de obra y con eso construyen y tratan de mostrar que es legal cuando no es así, solamente se puede iniciar obra cuando se ha expedido la licencia es decir cuando se instala la valla blanca”.



