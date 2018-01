Gobierno le pondrá la lupa a las obras del túnel de La Línea

Durante una visita del ministro de Transporte, Germán Cardona, quien estuvo reunido ayer con autoridades y gremios del Quindío, anunció que definitivamente el proyecto del túnel de La Línea que se desarrolla entre Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima), "no se va a poder entregar completamente terminado en este gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, pero se deja para que al finalizar de este año, principios del próximo, ya esté prácticamente terminado".

Cardona era esperado en el departamento tras varias denuncias que hizo la Contraloría General de la República y las veedurías del Tolima y Quindío por los sobrecostos presentados en el proyecto, que inicialmente arrancó con un contrato por 629.000 millones de pesos pero hasta ahora se han invertido 2,2 billones de pesos. Además, las veedurías piden una revisión de la calidad de las obras que serán entregadas este año.



“Lo que era el túnel inicial tuvo un costo de 629 mil millones aproximadamente, y se había cotizado como una obra a todo costo, pero tras de eso vienen unas obras adicionales y lógicamente hay unos imprevistos, pero nosotros aspiramos a terminar ese proyecto no solo para el bienestar del Quindío y del Tolima, sino del país”, dijo el Ministro.

El proyecto vial consta de 21 túneles y 25 puentes entre los departamentos de Tolima y Quindío,. Foto: Laura Sepúlveda / EL TIEMPO



Durante la visita de inspección y seguimiento a las obras del túnel, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, ordenó la revisión de todas las obras del proyecto con el propósito de que no se presenten hechos como los que se registraron en la vía entre Bogotá y Villavicencio donde esta semana se desplomó una parte del puente de Chirajara.



“Ya pedimos que se revise una a una todas las estructuras, las que ya estaban construidas, que son muchísimas, y las demás, tenemos 25 túneles, más de 25 viaductos, y más de 130 muros construidos a lo largo de toda la vía. Todas esas estructuras van a ser revisadas y si por alguna razón dentro de los estudios que se hagan, hay que intervenir, haremos todo lo necesario porque lo que buscamos es garantizar la seguridad de los usuarios", señaló García.

Además reveló que el contratista de las obras, a través de la firma Ingetec, determinó que es necesario hacer un reforzamiento en algunas cimentaciones como en el viaducto de La Herradura "y si es necesario lo haremos, no vamos a escatimar esfuerzos y también vamos a llevar a un panel de expertos una solicitud del contratista, que dice que es necesario que los túneles cortos tenga revestimiento en concreto hidráulico. No lo teníamos previsto, pero siempre y cuando sea por garantizar la estabilidad de los túneles, se hará, pero que no se trate de estética del proyecto".



García también aclaró que los sobrecostos se han presentado por el tipo de contrato 'llave en mano' que se hizo inicialmente. "Existían obras complementarias por más de 800 mil millones de pesos que no se incorporaron en el contrato inicial, y que eran fundamentales, además se dieron sobrecostos por las fallas geológicas”.



De otro lado, el presidente de la Veeduría del Quindío, ingeniero Uriel Orjuela, contó que le recomendaron al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte e Invías, que revisen la garantía de la calidad de todas las obras ejecutadas "y también de las que faltan por hacerse, es fundamental para que nos dé la tranquilidad a los colombianos y también pedimos la garantía de los diseños e instalación de los equipos electromecánicos".



