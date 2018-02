‘No existen riesgos para venir al Meta’: Gobernadora del departamento

A más de un mes del colapso de un tramo de la construcción del puente de Chirajara, en el tramo intermedio de la vía entre Bogotá y Villavicencio, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, señala que el departamento ha diseñado una serie de planes turísticos para que más viajeros conozcan la región.

Amaya indicó que la tragedia del 15 de enero, que dejó un saldo de nueve personas muertas, y el posterior cierre de la vía que el Ministerio de Transporte decretó el 31 de enero como una medida cautelar ante la posible caída del resto de la estructura disminuyeron la llegada de turistas.



“No sé por qué, pero la gente cree que ya no hay paso al Meta, es como si luego de la tragedia nadie se preocupara por informar a la gente que el paso al Meta sigue igual y no hay riesgos de nada”, aseveró la gobernadora.



La decisión que se tomó durante la noche del 31 de enero se dio, según información entregada en ese momento, como parte de una prevención, pues expertos señalaron que la otra parte del puente que sigue en pie se encontraba débil y podía colapsar en cualquier momento. Pero luego de cerrar la vía solo se produjo afectación al comercio.

“Eso nos dejó pérdidas por 53.000 millones de pesos, en un solo día –dice Amaya–; en ese momento se cancelaron el 90 por ciento de las reservas hoteleras que tenía el departamento. Imagínese si el cierre se mantiene durante más de un día. La situación es que la gente ya no quiere venir al Meta”.



Lo que la mandataria pide al Gobierno es que informe al país que con la caída del puente no se cerró la vía al Llano, pues tampoco hay que tomar vías alternas cuando se puede circular por el antiguo puente de Chirajara.



“Lo que nosotros pedimos al Gobierno es que muy rápido se instale esa comisión de expertos para tener el diagnóstico que se necesita y saber qué hacer con la parte que quedó del puente de Chirajara, que el puente sea una realidad porque este tema no nos permite que otros tramos de la vía, que ya están listos, se entreguen. Le pedimos al Ministerio de Transporte que se pronuncien respecto de nuestra vía, sobre la cual hoy se tiene la percepción de que es una vía insegura”, indicó la mandataria llanera.



Amaya resaltó que con entidades como Cotelco se vienen preparando para tener una amplia oferta religiosa para las celebraciones de Semana Santa; sin embargo, cuando el año pasado se registraban para esta fecha reservas hoteleras del 50 por ciento, actualmente se encuentran en el 15 por ciento.



La gobernadora también señala que hace poco se reunió con miembros de Coviandes, quienes explicaron que no se ha podido ingresar a estudiar si se debe tumbar la otra parte del puente o no porque la Fiscalía no ha permitido la entrada de la comisión que debe investigar.



“Un departamento que ha vivido la crisis petrolera no se merece este tipo de decisiones que lo terminan afectando –se lamenta Amaya–; en la percepción de la gente quedó que no pueden venir porque no hay un puente y el Gobierno ni nadie nos ha ayudado a desmentir eso”.

