Proponen audiencia permanente para delimitación de páramo de Santurbán

20 de marzo 2018 , 12:44 a.m.

20 de marzo 2018 , 12:44 a.m.

Ante la suspensión del encuentro de participación convocado en Bucaramanga el domingo pasado por el Ministerio de Ambiente para socializar el proceso que se adelanta para fijar la nueva delimitación del páramo de Santurbán, el gobernador de Santander, Didier Tavera, instó a las fuerzas vivas de ese departamento para que se declare desde este martes una audiencia permanente participativa, con el fin de lograr una concertación real frente a este proyecto.

El proceso para un nuevo trazado sobre este ecosistema de alta montaña se desarrolla en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que tumbó los límites que habían sido demarcados en el 2014, aludiendo a que se violó el derecho a la participación de las comunidades.



La propuesta del mandatario surgió luego de que la sesión de socialización que se adelantaba en el coliseo Edmundo Luna fuera levantada por las rechiflas y abucheos que se generaron cuando el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentaba presentar ante los ciudadanos la metodología que se está siguiendo para fijar la nueva delimitación.



De acuerdo con el jefe de la cartera verde, en ese primer encuentro se expondrían los criterios técnicos de delimitación para que la gente comprenda y pueda tener posiciones a favor o en contra. Sin embargo, por la imposibilidad de poder dirigirse al auditorio, el ministro decidió retirarse del recinto, señalando que no había garantías para establecer el diálogo que propendiera a la concertación.



“Hay que definir dónde se hará la audiencia permanente participativa, quiénes son los actores; no importa si son 2.000, 3.000, 10.000 o 50.000 los participantes, y no importa si son 2, 3 o 15 días, porque lo que va a importar es la segunda audiencia que será vinculante y es la de la concertación. Y para eso debe haber una participación real por parte de todos los actores”, explicó el gobernador Tavera.



BUCARAMANGA