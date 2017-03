Gobernador de Santander se disculpó por infracción vial de su escolta

Luego del revuelo que generaron las imágenes de video que registraron el momento en el que tres vehículos del esquema de seguridad del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, transitaban en contravía por el carril exclusivo del transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea; el mandatario, quien aseguró que no iba a bordo, ofreció excusas públicas por el incidente.

A primera hora de este lunes Tavera Amado se acercó a las oficinas de la Dirección de Tránsito de la capital santandereana, donde reconoció la violación a las normas de tránsito cometida por los conductores de los carros de su esquema de seguridad que iban en caravana por la autopista a Floridablanca.

“Nosotros hemos conocido los hechos y como funcionarios públicos debemos dar ejemplo. Una vez conocida la situación, pedí excusas a la ciudadanía así no hubiera estado inmerso (…) y así esos conductores aleguen que no fue por abusar del poder, que no quisieron verse en esta situación, ellos deben someterse tanto al cumplimiento de la infracción con su pago y además a lo que señala la ley que es participar de los cursos”, dijo el Gobernador.

El conductor que iba en la camioneta al frente de la caravana de vehículos será retirado de su puesto y sometido a una investigación de control disciplinario por parte de la Administración Departamental.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el código de Tránsito, el costo de la sanción que se impondrá por ir en contravía es de un salario mínimo legal, y el valor de la infracción por el uso del carril exclusivo del Metrolínea es de medio salario.



