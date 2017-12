Un mes duraría arreglo de tubería en el mar: Gobernador de San Andrés

Aunque hasta el martes se tendrán noticias exactas del tiempo que durará la reparación del tubo emisario de los desechos de San Andrés, a cargo de la empresa Proactiva, según el gobernador Ronald Housni, podría tardar al menos 30 días. Los daños estarían en 2 zonas de la tubería de 430 metros.

El pronunciamiento del Gobernador se da tras la noticia de la ruptura de la tubería que transporta las aguas residuales el pasado 17 de diciembre en la Isla de San Andrés y que según Durcey Stephens, director de la Corporación Ambiental Coralina, ha generado cambios considerables en alrededor de 500 metros cerca del lugar del daño, sin mayor respuesta al público de los encargados de la tubería.



Además, aunque los malos olores y el color del agua no se vean en todo el océano, el daño impacta el ecosistema pues las corrientes transportan los residuos.



La reunión de este viernes tuvo lugar entre la Corporación Ambiental Coralina, Proactiva, Dimar –Dirección General Marítima– y las dependencias de la Gobernación de San Andrés. La ruptura, informó Housni, estaría muy cerca de la orilla en el metro 6 y 9.



“Se restringeron el buceo y la pesca entre el antiguo Hospital y La Bahía ‘El Cove’. Proactiva trajo unos buzos especializados que evaluaron el daño y están buscando las piezas en el continente, e informarán el martes el tiempo que demora el arreglo”, dijo el gobernador.



Además se habló de las recomendaciones a Proactiva –encargada del sistema de alcantarillado–, pues esta no es la primera vez que sucede. Según Housni, cada diciembre, con la ola invernal, se generan daños, así que le solicitó a la empresa encargada tener más presentes estos cambios para desarrollar mejores anclajes.



“No afecta las playas, es un problema con solución pronta y se debe esperar el informe oficial de Proactiva”, agregó el Gobernador, al tiempo que se refirió a los señalamientos de irregularidades en el diseño de la tubería. “Están totalmente equivocados” afirmó Housni. La reparación no tendrá ningún costo para el gobierno de la isla.

