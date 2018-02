‘En el nombramiento del director de la Cárder obramos de buena fe’

La decisión del Consejo de Estado de anular el acuerdo del consejo directivo de la Corporación autónoma regional de Risaralda (Cárder), a través del cual se eligió a Jairo Leandro Jaramillo como director de esta, deja a la entidad nuevamente en la incertidumbre.

Jaramillo fue elegido el 6 de diciembre del 2016 en reemplazó de Juan Manuel Álvarez, cuya elección también fue demandada porque fue nombrado para un tercer periodo consecutivo y solo se puede hasta dos.



El administrador ambiental Jaramillo no puede seguir al frente de los destinos de la máxima autoridad ambiental de Risaralda por varias razones, según quienes pusieron las demandas, las cuales fueron concentradas en una sola.



Sin embargo, tanto el propio Jaramillo como el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, argumentaron ayer que se trató de un “error de procedimiento” y que el saliente director cumplió los requisitos para estar en el cargo. De hecho, Jaramillo manifestó que, si se puede, se presentaría nuevamente en la convocatoria para escoger el nuevo director de la entidad. “No encontraron una sola objeción a mi hoja de vida”, dijo.



“Actuamos de buena fe”, aseveró Salazar al explicar que él y el consejo directivo de la Cárder no supieron de las recusaciones que pusieron contra los consejeros María Isabel Mejía y Mario Jiménez, quienes no podían participar en la elección de Jaramillo porque habían participado en la elección de Álvarez.



“Las recusaciones llegaron el 5 de diciembre (de 2016) después de las 5 de la tarde, nosotros sesionamos el 6 de diciembre y no teníamos conocimiento de que habían llegado las recusaciones”, afirmó Salazar, quien es el presidente del consejo directivo de la Cárder.



El gobernante agregó que “cuando llegamos a votar estábamos convencidos de que ya habíamos resuelto recusaciones y nos dimos cuenta un mes después de que había esas recusaciones (contra los consejeros Mejía y Jiménez)”.

'Se les advirtió'

No obstante, según el abogado Daniel Silva Orrego, quien fue uno de los demandantes, le contó a este medio que “con otros ciudadanos les habíamos advertido a varios consejeros directivos de la Cárder que ellos no podían participar en esa elección porque ya habían participado en la anterior de Juan Manuel Álvarez y a pesar de que les advertimos y los recusamos, ellos de manera arbitraria conformaron el quórum para poder sesionar y elegir a Leandro Jaramillo”.



A este respecto, el Gobernador respondió que “eso no es cierto, nosotros actuamos de buena fe”. Sin embargo, confesó que “se trató de una elección traumática y que si algo me parece un poco estresante es volver a ese proceso porque llegaban unas recusaciones, las resolvíamos y llegaban otras y otras”.



Pero lo de las recusaciones no fueron la única razón para que Jaramillo deba salir de la Cárder según el abogado Silva. Este se cayó también porque el representante de los indígenas en el consejo directivo, Leonardo Siagama, participó en la elección a pesar de que estaba sancionado disciplinariamente por el gobernador Salazar en un proceso con la Secretaría de Educación departamental.



Después de la notificación del fallo del Consejo de Estado se nombrará a un director encargado y se debe hacer una nueva convocatoria para elegir a la persona que termine el periodo de Jaramillo, que va hasta el 31 de diciembre de 2019.



PEREIRA