‘La actual situación de Tumaco nos desborda’

Al referirse a las recientes tensiones en Tumaco con los cultivadores de hoja de coca que han bloqueado vías y retenido policías para protestar contra la erradicación, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, afirma que mientras el Gobierno Nacional no entendió el valor estratégico de Tumaco, la criminalidad sí lo entendió.



(Le puede interesar: Policías retenidos en Tumaco tenían golpes y heridas de machete)

¿Cuál es la situación de Tumaco?



Es bastante compleja. Desde mediados de febrero venimos alertando al Gobierno Nacional de lo que se está viviendo. Es el municipio con más hectáreas de cultivos ilícitos, y esto genera un conflicto. Dos hechos muestran lo que está ocurriendo: el asesinato del patrullero de la policía en Llorente y la retención de varios policías durante más de un día, y eso lo hizo una comunidad. En Nariño le apostamos a la paz con las Farc y con el Eln, pero la paz en el departamento pasa por la solución a los cultivos ilícitos y la minería ilegal.



¿Cuántas son las hectáreas de cultivos ilícitos?



La medición de la ONU muestra un poco más de 29.000 hectáreas en Nariño, y de esas más de 16.900 están en Tumaco.



¿Cuál es la posición de la Gobernación frente a este problema?



Ahora tenemos dos estrategias: una de sustitución voluntaria, que no está andando al ritmo que queremos y necesitamos en Nariño, y la erradicación, que ha sido muy fuerte y es la confrontación que tenemos en el departamento. Estamos de acuerdo con la sustitución, porque reconoce que hay seres humanos que han sobrevivido a los cultivos ilícitos, que no tienen las comodidades ni las riquezas del negocio del narcotráfico. Solo en Tumaco, más de 14.000 familias tienen disposición para hacer parte del programa de sustitución. La erradición hay que hacerla donde no haya pequeños productores.



¿Qué le ha dicho el Gobierno Nacional?



Hemos venido conversando con los ministros de Defensa, del Interior, con el propio Presidente de la República. Hemos logrado que el Gobierno haga presencia en Tumaco. Hemos podido resolver varios de los bloqueos de manera mancomunada, pero Tumaco no solo requiere que se actué frente al tema de los cultivos ilícitos. En Colombia, Tumaco y el Catatumbo son una alerta y se debe actuar distinto al resto del país. En Tumaco requerimos una charla con el Vicepresidente y con el Presidente

.

¿Cómo califica la reacción del Gobierno frente a la situación de Tumaco?



La problemática sobrepasa la capacidad de los gobiernos municipal y departamental. Lo que está en juego no es solo un bloqueo y un paro de unas personas, sino la implementación de la paz con las Farc y evitar que surja una nueva guerra. Eso requiere presencia integral del Estado y acompañamiento internacional.



¿Los grupos al margen de la ley se han aprovechado de la situación?



Si es el territorio que más hectáreas de cultivos ilícitos tiene en el país, lo que hay allí es un conflicto, y cuando se toma la decisión de enfrentar eso a través del proceso de paz, es necesaria una intervención distinta a la que se venía haciendo antes, y esto genera todo tipo de conflictividad. En ese pedazo de territorio nuestro hay una potencialidad inmensa, y yo quisiera resaltar el valor estratégico de Tumaco, y me da como dolor de patria porque no lo entendió el Estado colombiano, lo entendió la criminalidad, y eso es injustificable desde todo punto de vista.



Camilo Hernández M.

Redactor EL TIEMPO