En Córdoba, piden operador garante tras liquidación de Electricaribe

Montería.

Ante el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos de ordenar la liquidación total de la empresa Electricaribe y la apertura de una licitación para un nuevo operador, el gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, pidió al Gobierno Nacional la escogencia de una compañía garante en la prestación del servicio y el cobro mesurado de la tarifa.



“Que sea eficiente, que los costos de energía no sean tan altos como los que tiene hoy Electricaribe, que sea un servicio que nos de prosperidad, que nos permita ser competitivos ante otros departamentos de Colombia con un servicio humano, sensible y que no haya la necesidad de llamar a Barranquilla cuando tenemos un daño en Córdoba”, dijo.



Según opinión, el nuevo operador debe tener las condiciones económicas para atender las necesidades que en materia de prestación del servicio se requiere.



“Cualquiera empresa que sea mejor que Electricaribe y que tenga músculo financiero y que pueda responder por un departamento como es Córdoba, será bienvenida”.

Córdoba ha sido uno de los departamentos más afectados con la mala prestación del servicio que históricamente ha traído Electricaribe, lo que ha dejado millonarias pérdidas para la economía y el retraso en materia de competitividad.



“Por eso fuimos los más luchadores con este tema, fuimos los más enérgicos porque tenemos el peor servicio de la Costa Caribe y del país. Mientras las interrupciones en la Costa eran de 80 horas al año, en Córdoba eran de 160 horas”, recalcó Besaile.



Frente al proceso de liquidación ordenado por la Superservicios, indicó que era una decisión que se veía venir tras los descalabros financieros y operativos que registraba la empresa española.



“Como lo dijimos desde el año pasado si Electricaribe no mejoraba su servicio que se largaran de la Costa, que recogieran sus ‘chécheres’ y se largaran de aquí. Hemos sido tajantes con este tema porque los cordobeses y la Costa Caribe necesitamos un operador legal, que nos preste un servicio fundamental de energía que todos nos merecemos”, puntualizó.