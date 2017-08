Calles de Arauca también se convirtieron en refugio de venezolanos

Las calles de la ciudad de Arauca, al igual que las de Cúcuta, en Norte de Santander, se han convertido en los últimos meses en lugar de refugio y descanso de cientos de venezolanos que han llegado a Colombia por ese lado de la frontera, huyendo de la crisis social y política que vive el vecino país.

Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca, señaló que el principal componente que se ha visto afectado con esa migración masiva es la seguridad. Añadió que también se está registrando el fenómeno de la trata de personas y un aumento en la prostitución.

Con improvisadas colchonetas y algunas sábanas, los extranjeros pasan las noches en la capital araucana para desempeñarse durante el día de manera informal o en actividades de contrabando, situaciones ante las cuales, según el Gobernador, no hay capacidad de respuesta de choque por parte de las instituciones locales.



Es por ello que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se definan unas reglas claras en el control del ingreso de los migrantes venezolanos.



“Se incrementó el número de personas que duermen en las calles (…) Esto sobrepasó la capacidad y hemos venido pidiendo al Gobierno Nacional que si bien no podemos generar asistencialismo o una respuesta rápida institucional de albergues y comedores humanitarios, sí tenemos que controlar de alguna forma para que estas personas no generen mayor inseguridad”, dijo el mandatario.

Alvarado Bestene señaló que la frontera que comparten con Venezuela es controlada por las autoridades del vecino país “con una tendencia cada vez mayor a generar actos de corrupción, en la medida que quien permita pasar sea la Guardia venezolana”.



En regiones vecinas de los departamentos fronterizos, como Santander, la preocupación por el incremento en la llegada de venezolanos persiste entre las autoridades gubernamentales que señalan que están en incapacidad para atender a esta población.



El gobernador de ese departamento, Didier Tavera Amado, indicó que la Defensoría del Pueblo ha instado a que se le deben garantizar los derechos a los menores extranjeros o con doble nacionalidad, sin embargo pese al llamado que le han hecho desde las regiones al Gobierno Nacional, este no ha fijado una política clara para hacerle frente a la situación.



“Hoy no tenemos cómo garantizarle sus derechos si tenemos condiciones precarias en salud. Tenemos un déficit en lo que tiene que ver con la red pública hospitalaria y esto va a aumentar la situación financiera que se tienen en estos momentos como carga los hospitales”, expresó el mandatario santandereano.



Tavera Amado también ha dicho que Migración Colombia está en “incapacidad de tener un registro real” del número de venezolanos que están llegando a las regiones, pues las cifras entregadas por la entidad no son afines con la realidad de la problemática.



BUCARAMANGA