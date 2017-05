Tolima, mal en temas de gestión y prevención del riesgo

Ibagué. Un estudio de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) dejó mal parados a los municipios en temas de prevención y gestión del riesgo.

“Tratándose de vidas, no hay actualización ni ajuste en lo que tiene que ver con mitigación y reducción del riesgo”, afirmó Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima.



El atraso administrativo es tal que el 77 por ciento de los municipios están en alerta en materia de revisión y ajuste de los instrumentos de planeación.



En más de 10 años de vigencia de este documento, no se han llevado a cabo reajustes para generar un desarrollo coherente con la protección de los recursos naturales teniendo en cuenta los riesgos de impacto en las rondas de las cuencas hidrográficas.



Solo Ibagué y Melgar han incorporado en sus planes de desarrollo elementos de vulnerabilidad y riesgo.



A pesar de esto, se determinó que 172 viviendas de la zona del cañón del Combeima, en la capital tolimense, deben ser reubicadas por estar en alto riesgo no mitigable en Villarrestrepo, Juntas, Cay, Pastales y Pico de Oro.



También es primordial la reubicación de otras 2.000 viviendas en zona de alto riesgo no mitigable de los barrios ibaguereños de Las Vegas, San José, El Arado, Galarza, Brisas del Combeima, Martinica, Libertador y Yuldaima, entre otros.



