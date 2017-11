Andrea Ruiz quiere hacer cine con contenido social

A Andrea Ruiz Manrique hacer ese cortometraje se le convirtió en una obsesión. Tenía la historia en la cabeza desde hace tres años y día y noche no dejaba de pensar en cómo contarla en video. Hasta ya le tenía nombre: Vaivén.



¿Y para qué hacerla? por dos razones: para visibilizar una problemática que, según ella, no ha sido lo suficientemente expuesta: el abuso sexual infantil, y participar en un concurso de cine hecho con celulares.



El segundo objetivo lo cumplió, y con creces: participó en Smart Films 2017, Festival de cine hecho con celulares, y ganó en la categoría mejor corto aficionado. El primer objetivo se concretará cuando Vaivén, que dura 4,57 minutos, comience a ser exhibido en cine foros en municipios vulnerables del país.



Al concurso se presentaron 1.094 cortos de seis países. Smart Films es un festival de cine hecho con celulares en Colombia.



“Esto es hacer periodismo también, de otra manera, desde las comunidades. Es transformar las historias en un video de cinco minutos, o de menos o más tiempo, y que por medio de este la gente pueda propender por sus derechos”, afirmó Ruiz, quien es comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Católica de Pereira.



Vaivén cuenta la historia de Ana Sofía, una niña de ocho años que vive en la pobreza con su madre y su hermano en una humilde vivienda. Debido a las circunstancias económicas de la familia, la madre de Sofía la prostituye. Es así como varios hombres, entre ellos un integrante de un grupo armado ilegal y un policía, la acceden carnalmente.



Cansada de los abusos, la niña decide acabar con esa vida y empezar una nueva. Como símbolo de ese nuevo comienzo, Ana Sofía se corta el cabello -lo que realmente hace la actriz en la escena- y luego busca a su mamá, quien le pide perdón.



Al final, la familia está en otro lugar, lejos de esa casa, que fue infierno para esta.

Ruiz, nacida en Dosquebradas (Risaralda) hace 26 años, cuenta que la historia está basada en un hecho real que conoció en una comunidad indígena de Pueblo Rico (Risaralda).



“La historia es real y pasa en todo lado. En la zona rural, en la zona urbana, en todo lado. Todos sabemos que todos los días, mujeres, niños, hombres son abusados sexualmente, sino que a veces somos indiferentes o se nos vuelve paisaje”, dijo.



Con dos celulares y un equipo de producción de diez personas, entre quienes estaban varios de sus familiares y allegados, Ruiz grabó el video en Caimalito, un corregimiento de Pereira. Luisa Espinosa y Carlos Hernández, dos estudiantes de Comunicación Audiovisual y Digital de la Fundación del Área Andina, la apoyaron en la parte técnica.



Ruiz hizo su pasantía profesional en un noticiero de televisión nacional en Bogotá y se quedó seis meses trabajando en este. Pero cubrir noticias no era su plan, regresó a su tierra para buscar un trabajo que le permitiera estar en contacto con la gente, con sus problemas.



Trabajó con comunidades en la Secretaría de Salud de Risaralda y ahora labora, en el mismo campo, en la Secretaria de Salud de Pereira. Tiene una especialización en derechos humanos.



“Soy una convencida de que nosotros, los comunicadores y periodistas tenemos la responsabilidad de hacer del periodismo una forma de resistencia y participación social”, afirmó Ruiz, quien aún no sabe de que hará su próxima película, pero seguro será de un tema que afecte a una comunidad.