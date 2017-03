Habitantes de Cajamarca votan NO a la minería en el municipio

Según el décimo boletín de la Registraduría de la Nación, los ciudadanos de Cajamarca votaron No a la ejecución de proyectos mineros en el municipio.



De 6.296 votos que se contaron hasta las 4:53 pm, el 97,92 por ciento, es decir 6.165 personas, votaron No en la consulta popular; mientras que 76 le dieron el Sí. También se registraron 41 tarjetones no marcados y 14 nulos.



Para que la consulta fuera válida se necesitaban 5.438 votos y la jornada alcanzó un total de 6.296

De acuerdo con César Bocanegra, delegado del Registrador Nacional en Tolima, el No fue mayoritario. "El No obtuvo el 97, 92 por ciento de la votación frente al Sí que logró el 1,21 por ciento", afirmó.



Según el Registrador, "para que la consulta fuera válida se necesitaban 5.438 votos y la jornada alcanzó un total de 6.296".



Foto: Fabio Arenas / EL TIEMPO

Con un potencial electoral de 16.312 aptos para sufragar, la participación ciudadana fue del 38 por ciento y la abstención llegó al 61 por ciento.



"Fue una jornada tranquila y sin inconvenientes ya que los ciudadanos pudieron participar democráticamente", dijo el Registrador.



En total se instalaron 18 mesas de votación y dos de ellas estaban en el corregimiento Anaime y la vereda Cajón.





ELTIEMPO.COM y FABIO ARENAS