Gas domiciliario llegó a antigua zona de las Farc

En el corregimiento de Gaitania, un poblado cafetero del sur del Tolima, donde nacieron las Farc hace 53 años, esta vez sus habitantes no están tristes por las malas noticias de la guerra. Hoy, en esta zona del municipio de Planadas, celebran con bombos y platillos la instalación del gas domiciliario y el mejoramiento de sus carreteras.

“Los fogones de leña y los cilindros de toda la vida quedaron atrás”, afirmó Marlene Rayo, una madre cabeza de familia, quien a diario vende almojábanas, bizcochos y empanadas para sacar adelante a sus siete hijos.



La mujer, quien estrenará estufa en su cocina, aseguró que “semejante ayuda en tierras tan lejanas y abandonadas es un verdadero milagro”.



La obra, ejecutada por la empresa Edelgas, beneficia a 560 hogares de esta zona enclavada en las montañas, donde el gas llega por medio de una estación de almacenamiento, pues no está conectado a la red nacional de transporte.



Los más sorprendidos son los habitantes de Gaitania, quienes por años vivieron en medio de las balas del conflicto. El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, fue categórico al afirmar: “Si no hubiera sido por la paz, la obra no se habría podido realizar”.



“Proyectos como el gas domiciliario, el apoyo brindado a las asociaciones de cafés especiales, producción de trucha y mejoramiento de las vías veredales hacen parte de la lista de beneficios que nos deja la paz”, aseguró Barreto, quien agregó que hoy se puede llegar con inversión social a cualquier rincón del departamento, “inclusive con unos cuantos escoltas y sin necesidad de carros blindados”.



Por la instalación interna del gas, cada usuario pagará $ 600.000 diferidos a 5 años, mientras que la Gobernación subsidió el derecho de conexión con 390 millones de pesos.



Las familias también recibirán subsidios al consumo, otorgados a los estratos uno y dos por el Ministerio de Minas.



Los beneficios ambientales y del ahorro son enormes, ya que, para cocinar, talaban árboles para hacerse con la leña y otros acudían a la compra de pipetas de gas propano con costos mensuales de $ 90.000. Con el nuevo sistema, el pago mensual de la factura de consumo podría estar en el orden de $ 40.000.



“Ya era hora de que una región tan sufrida tuviera buenas noticias”, señaló Wílmar Vargas, corregidor de Gaitania, mientras que Raúl Durán, presidente de la junta de acción comunal, dijo que “la tranquilidad es la base del desarrollo y progreso de los pueblos que durante años estuvieron huérfanos de la inversión social”.



Gaitania también se verá favorecido con la pavimentación de la calle principal y la instalación de luminarias led en el parque y otros sectores.



Otros proyectos que también gustaron son las olimpiadas para jóvenes y el mejoramiento de carreteras con un kit de maquinaria.



NACIÓN