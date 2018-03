Polémica de alto vuelo por controles a parapentismo en el país

La circular con el procedimiento de operación para el parapentismo y la aviación deportiva expedido por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) donde señala que ahora será la encargada de regular esta actividad desató una controversia desde una decena de municipios que han encontrado en esta práctica una fuente de ingresos.

En Santander, donde se proyecta la construcción del primer parque internacional de parapente que tendrá el país, cuya inversión será cercana a los 15.000 millones de pesos, no cayó muy bien entre los practicantes de este deporte extremo.



El sitio turístico tendrá un área aproximada de 38.000 metros cuadrados y se construirá con recursos públicos en el sector de Ruitoque, en el municipio de Floridablanca, una zona que por su localización estratégica y sus características favorables para vuelos ultralivianos, les garantizarán a los parapentistas despegar y aterrizar en el mismo sitio, gracias a los vientos y las condiciones climáticas y topográficas.

Mundial de parapente en Roldanillo, Valle del Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga/CEET

Yesid Álvarez Cáceres, ganador del premio a mejor parapentista de Colombia en el año 2016, indicó que esto afectará principalmente al turismo que se promueve en la región, en el entendido que esta actividad, que también se practica en el Cañón del Chicamocha, es uno de los principales atractivos, especialmente para los extranjeros que llegan en busca de aventura.



“Les están quitando ganancias a los pueblos pues las personas que vienen de otros países a volar dejan bastante dinero, también nos están afectando a nosotros que somos deportistas”, dijo Álvarez Cáceres.

Ricardo Mantilla, quien lleva 24 años practicando y enseñando parapentismo no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, asegura que esta es una limitación para la práctica del deporte, el cual describe como una actividad tranquila, que no representa peligro en tanto se respeten los protocolos en el pilotaje y que las condiciones climáticas sean las aptas.



“Esto no sucede en ninguna parte del mundo, he volado en todo el mundo, he trabajado en todo el mundo haciendo esto en Europa, Norteamérica en todos lados, llevando el parapente. Hay un gran porcentaje de turismo concentrado en esta actividad porque lo he trabajo yo y sé la cantidad de gente que viene a practicar desde otros país por las buenas condiciones que hay en Santander (….) Ahora en el mundo esta práctica se está volviendo el deporte de los retirados, ahora el que llega a los 65 años quieren empezar a volar porque es un deporte muy tranquilo”, señaló el deportista.

A su vez, en el Valle del Cauca, en el debate han terciado diputados y hasta el columnista Gustavo Álvarez Gardeazábal.



La Dirección de Navegación Aérea estableció parámetros e instrucciones de coordinación de esas actividades y en particular "como resultado del análisis de los continuos incidentes que ponen en riesgo la operación, como el sucedido el pasado 2 de febrero de 2018 donde tres parapentistas, ingresaron sin previo aviso al área del aeropuerto Heriberto Gil Martínez 'Farfán' en el municipio de Tuluá".

En Roldanilo, La Unión, Bolívar, Toro, Ansermanuevo, La Victoria, El Cerrito y Palmira, donde esa actividad atrae turistas de país y el exterior, empezaron las preocupaciones.



El escritor vallecauno Gustavo Álvarez Gardeazábal, en una columna del diario ADN, bajo el título de 'Golpiza', entró a la controversia: "Como obviamente este país fue reglamentado aéreamente para otros menesteres, la abundancia de los parapentistas en el cielo vallecaucano ha preocupado a la Fuerza Aérea Colombiana, que con tres o cuatro avioncitos Mentor de la Primera Guerra Mundial, todavía les enseña a sus pilotos usando el aeropuerto de Farfán en Tuluá, y con la sapiencia y metodología que les dejaron a los militares, andan buscando darle una golpiza al parapentismo en Roldanillo y hasta acabarlo por decreto del Ministerio de Defensa (...) dado que no existe reglamento, ni de la Aerocivil ni de ninguna otra entidad, para coordinar radialmente o con carné de pilotos los vuelos de estos deportistas y así dizque prevenir lo que puede llegar a ser una tragedia, la FAC se ha puesto en la tarea de aparecer como el malo del paseo no sé si por salvar la responsabilidad futura ”, apuntó.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en un comunicado, aseguró que "este procedimiento busca elevar la conciencia situacional y la seguridad aérea, a través de la administración del riesgo de cruces peligrosos entre aeronaves y aviación deportiva, con el objetivo de evitar accidentes lamentables".



Anota la FAC "su firme apoyo y compromiso con la comunidad, la aviación turística y deportiva, que contribuye a la economía y desarrollo de las poblaciones donde se realizan estas actividades. Por lo que, considera necesario y pertinente la regulación de estas operaciones de manera ordenada, bajo unas normas claras que garanticen la seguridad de los deportistas y las tripulaciones de las aeronaves, además, que brinden una precisa orientación y asesoría para el desarrollo de esta práctica deportiva".

Competiciones como la Aerothlón se han realizado ya dos veces en Roldanillo, Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

La diputada Amanda Ramírez anunció un debate al que sean llamadas las autoridades aeronáuticas y la Secretaria de Turismo del Valle. Ella recordó que Roldanillo se unió cuando la instalación de unas cuerdas por parte de la Empresa de Energía de Bogotá ponía en riesgo la actividad.



Para Ubaner Giraldo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Roldanillo, la circular afecta a las empresas de turismo, los hoteles, los restaurantes y otros negocios que ven en el parapentismo una fuente de ingresos.

El general Carlos Silva Rueda, director Escuela Militar de Aviación, dijo que "preocupa que personas como Gustavo Álvarez Gardeazabal, ilustrado vocero de comunidades del Valle del Cauca, se ocupe de manera ligera de un asunto de alto vuelo. Pues no es solo Roldanillo la que abriga a parapentistas del mundo entero, sino también Cali, Cerrito, Piedechinche, La Unión y el llamado “Territorio Paraíso” entre la Sultana del Valle y Palmira. Y es tan importante esta actividad extrema que, desde hace 18 años, cuenta en Colombia con la Federación de Deportes Aéreos como rectora y protectora de los derechos de sus entusiastas para que vuelen libres de manera segura y confiable".



Explica, además, que "la FAC poco o nada influye en el parapentismo. Para eso está la Aeronáutica Civil. Pero participa en las reuniones de Roldanillo como ente responsable de la seguridad aérea de los colombianos y sus pilotos militares. Claro, los pilotos de nuestra Fuerza Aérea, los mismos que han propiciado la Victoria en el conflicto se entrenan en Tuluá, como se entrenan en Cali, Melgar, Flandes, Villavicencio y Puerto Salgar, junto a otros pilotos de países latinoamericanos que creen en Colombia. No en aviones Mentor, que por cierto ya fueron retirados del inventario no obstante fueran fabricados después del nacimiento de nuestro insigne escritor tulueño, sino en aeronaves de última generación construidas en Colombia por colombianos".

Y agrega el oficial: "El aeropuerto Heriberto Gil Martínez de Tuluá, no solo sirve a los intereses de su población pujante. Además de albergar el entrenamiento de aviadores militares también lo hace para las escuelas de aviación de todo el Valle del Cauca que a diario aterrizan y despegan formando pilotos colombianos. Para evitar el cruce potencialmente fatal de aviadores y deportistas la Aerocivil reúne a todos los interesados con el fin de poner las reglas. La primera de ellas es que todo parapentista debe pertenecer a un club, que se hace responsable del cumplimiento de las normas que definen cuál es el espacio aéreo que se puede utilizar. Interesante sería que Gardeazabal y las autoridades de Roldanillo investigaran cuántos de estos parapentistas se vinculan a un club y cuantos vuelan ilegalmente poniendo en riesgo no solo sus propias vidas sino la de todos los usuarios de los cielos vallecaucanos. Se sorprenderán. A veces ignoramos que la libertad de uno termina donde empieza la del otro".

