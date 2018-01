Frenan licencia ambiental para construir vía Floridablanca-Cúcuta

15 de enero 2018 , 11:45 a.m.

15 de enero 2018 , 11:45 a.m.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió el trámite de evaluación de licencia ambiental que permitiría a la concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona, construir 13,5 kilómetros de calzada entre el municipio santandereano de Floridablanca y el kilómetro 9 de la vía a Cúcuta.

“Hay áreas protegidas por donde va a pasar el trazado que requieren que se expidan unas resoluciones por parte de las autoridades competentes, una de parte de la CDMB que tiene que expedir una resolución para excluir un área ambientalmente protegida. (…) La otra que debe expedir el Ministerio de Ambiente, sobre una veda de unas especies sobre el mismo trazado que no se han expedido”, declaró Luis José Escamilla, personero de Floridablanca.



El 7 de junio de 2016 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) concesionó a un privado y por 20 años el tramo de vía entre Floridablanca y Pamplona, que comprende la construcción de algunos kilómetros de calzada nueva y el mantenimiento de otro tanto que ya existen.



Según el plan de conexión vial, una parte de esta ruta alterna será en doble calzada y el resto de trayectoria a una sola vía con doble sentido.



La financiación se dará con la instalación de dos peajes en los sectores ‘Villa Joseia’ y ‘Mutiscua’, puntos que se sumarán al que existe actualmente sobre esa carretera, en el sector ‘El Picacho’.



De esta manera, para la construcción de los 13,5 kilómetros de carretera que conecta a Floridablanca con la calzada a Cúcuta, y que pasan por zona boscosa cerca al cerro La Judía, la concesión debe solicitar la licencia ambiental para intervenir los terrenos, pero este trámite se suspendió por falta de algunos permisos ambientales.



“Copia del acto administrativo que concede el levantamiento de la veda nacional expedido por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente; así como copia de los actos administrativos que conceden el levantamiento de la veda regional y de la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CDMB)”, señaló la Anla en un documento.



Por su parte, algunos miembros de la comunidad han manifestado su preocupación al no saber si sus predios se van a afectar o no por la edificación de esta carretera y si les van a pagar por ello. Además, indican que está en juego la afectación ambiental que el proyecto traería para la zona.



Ante ello, la Personería se encuentra realizando acompañamiento y actividades de capacitación con el fin de que tengan conocimiento al momento de negociar con la concesión y se les incluya como terceros intervinientes en el proceso de licenciamiento ambiental, solicitando la audiencia pública requerida para tal caso.



BUCARAMANGA.