El municipio nariñense que no votará por presidente

El único municipio que no votará en las elecciones presidenciales de mañana es Francisco Pizarro, en la costa Pacífica de Nariño.



Desde el 11 de marzo, cuando se realizaron las elecciones para el Congreso de la República, sus 15.000 habitantes decidieron no votar como parte de una protesta pacífica por el olvido del Gobierno.



“El Estado nos ha tenido históricamente sumidos en el más completo abandono. Ninguna autoridad le ha cumplido al municipio en ninguno de los acuerdos que se han firmado”, señaló el comunero Hilton Viveros. Agrega que las necesidades más apremiantes son en materia de salud, educación, vías de comunicación y servicios públicos.

Según Viveros, desde el pasado 17 de abril se instaló una mesa de concertación, en la que se pactaron unos acuerdos, pero aún no se han cumplido. Uno de esos acuerdos era que a partir del 30 de abril se suministraría el servicio de energía eléctrica a la población a través de la interconexión, pero eso se incumplió.



“Nosotros no queremos más diálogos ni charlas, lo que queremos es soluciones a las peticiones que hemos presentado”, insiste, y recuerda además que las instituciones educativas y escuelas están sin docentes, por lo cual los estudiantes aún no reciben clases.

El próximo 27 de mayo, en Francisco Pizarro deberían votar 6.236 habitantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil había dispuesto allí 23 mesas de votación.



El delegado del Registrador Nacional en Nariño, Franco Bravo, dice: “Nosotros somos ajenos y no tenemos la obligación legal de satisfacer la luz, el agua y la salud a las comunidades. Nuestra obligación es instalar los puestos de votación en todo el territorio nacional”.



Entre tanto, el registrador del municipio de Puerres fue trasladado de manera temporal hasta Francisco Pizarro y ha reportado, por ahora, un ambiente de calma.



El funcionario reclama a la Fuerza Pública que el domingo se garantice la tranquilidad en materia de orden público en esa jurisdicción de Nariño.



PASTO