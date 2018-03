“Fragata portuguesa no es tan peligrosa”: Unimagdalena

La alarma que ha generado en Santa Marta y la costa Caribe la presencia masiva de la fragata portuguesa, motivó a expertos en zoología y biología de la Universidad del Magdalena a realizar una investigación de la que concluyeron que dicha especie, aunque si genera afectaciones en la salud, no es tan mala y ni siquiera se trata de una medusa como lo han manifestado algunas autoridades ambientales inicialmente.



El grupo de estudiantes y docentes que lideraron el estudio pertenecen a los programas de Biología y de Ingeniería Pesquera, y ellos aseguran que ha existido mucha desinformación frente a esta especie de la que pese a que efectivamente hay que tener precauciones, se ha generado un temor mayor a lo que representa en el ecosistema marino.

“Es importante tener claro que la ‘fragata portuguesa’ no es una medusa, tampoco un aguamala, y su presencia en las costas del Caribe no es algo nuevo, ni un fenómeno desconocido normalmente para estas épocas suelen aparecer y naturalmente vuelven a desaparecer; es por ello que no se debe ser extremista en las alarmas, simplemente tomar las medidas pertinentes”, señaló el biólogo de la Unimagdalena Paulo Tigreros quien agrega que "hay un desconocimiento muy grande alrededor de este grupo de animales”



Sobre las diferencia entre la ‘fragata portuguesa’ y las medusas, el experto aclara que además de pertenecer a clases diferentes, también se diferencian porque la primera es un solo organismo pero la segunda es una colonia. Asimismo, las medusas pueden técnicamente abrir y cerrar su campana o sombrilla, pudiendo así nadar o desplazarse, en cambio las segundas las lleva y mueve el viento.



Por su parte, el biólogo Santiago Gonzáles Rojas agrega que las fragatas portuguesas solo llegan a la costa cuando las condiciones oceanográficas se dan como los vientos y las corrientes. En ese sentido considera que “es probable que esté sucediendo por la sobre pesca y la eliminación de los organismos que se alimentan de ellas, como las tortugas marinas; al ellas no tener un regulador o un animal que las esté controlando, sus poblaciones aumentan, a eso se le suma también el incremento de la temperatura del mar”.



Sobre las medidas de acción correctas a tener en cuenta, luego de tener contacto con el animal, el doctor Sigmer Quiroga afirma que primero se debe determinar cuál

es el tipo de fragata portuguesa que está llegando.



“En algunos estudios se ha demostrado que para algunas el vinagre, que es ácido acético en una concentración más o menos entre el 4 y 6 por ciento, detiene la descarga de estas células que son venenosas pero para otras hace el efecto contrario. Lo que aconsejan desde el punto de vista médico es tratarlo con paños de agua fría pero esto es solo para mitigar el dolor pero la asistencia médica oportuna es esencial porque depende de la sensibilidad de la persona al veneno los efectos que esta puede llegar a producir”, expresó.



Finalmente los científicos comparten el concepto expresado con anterioridad respecto a los cuidados y precauciones, no obstante, rechazan que el contacto sea letal como si lo podría ser de otras especies marinas.



SANTA MARTA