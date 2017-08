Colegio público de Manizales puso el ejemplo para unir educación y paz

26 de agosto 2017 , 06:00 a.m.

Heidy López, una estudiante de último año de la Institución Educativa Bosques del Norte de Manizales, tuvo la oportunidad de preguntarle al exministro Juan Fernando Cristo sus dudas sobre el acuerdo de paz con las Farc.

El colegio público fue sede del Foro Nacional Juvenil ‘Ideas para la paz’ entre el jueves 24 y el viernes 25 de agosto. Por eso ella, futura abogada, quiso aprovechar. “Aquí podemos expresar nuestras ideas y enterarnos de qué ha pasado con la paz. (El evento) nos abre un poquito a la política, en la que vivimos pero de la que no nos enteramos”, dijo.



Para Wilson Moncada, delegado del Colegio La Salle de Pereira que asistió con una comitiva de su plantel, el espacio sirvió para “demostrar cómo los jóvenes se pueden vincular a la política sin necesidad de un título universitario”.



En el auditorio de la institución se dieron debates sobre el papel de los medios de comunicación y el derecho en la construcción de paz. Pero fue la relación entre esta y la educación la que centró la mayor parte de la atención. Los jóvenes lanzaron múltiples críticas al sistema, las formas de evaluación y las metodologías docentes, entre otros aspectos.



Estas encontraron respaldo –aunque moderado– entre varios de los invitados. La exconsultora del Banco Mundial y experta en educación para la paz Martha Laverde, por ejemplo, dijo que hay “una especie de obsesión” con las pruebas estandarizadas como las Saber (nacionales) o Pisa (internacionales). “Estamos enfocados en formar para el saber y el hacer, pero nos estamos olvidando del ser”, señaló.

Por eso, el jueves, planteó que es necesario reformar la educación para darle más importancia a que los niños adquieran capacidades de diálogo, participación, toma de decisiones y crítica, entre otras. Pero advirtió también que el sistema no se limita a lo formal, sino que debe incluir también a las familias y la sociedad en general como formadoras.



Algo similar recomendó el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao. El exmagistrado llamó a crear una educación “para la libertad, la ciudadanía, el pluralismo y la incertidumbre”. Esto último, en el sentido de ser conscientes que es imposible determinar con certeza cómo será la vida de una persona a los 40 años solo por las decisiones que tome en la juventud.



Por su parte, política, economista y docente Imelda Daza, integrante del movimiento Voces de Paz y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, advirtió que “es urgente que la educación en Colombia promueva el espacio crítico para que los jóvenes no traguen entero”.



El viernes siguiente, la coordinadora de proyectos transversales de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación, Olga Lucía Zárate, respondió algunos de los cuestionamientos. Sobre las pruebas, dijo estar “de acuerdo en que hay que repensar la evaluación, pero son el único termómetro que tenemos por ahora”.



La funcionaria les presentó a los asistentes el Plan Nacional de Educación para la Ciudadanía, que incluye herramientas y acompañamiento a los docentes en competencias ciudadanas como las mencionadas por los otros invitados, así como el fortalecimiento de la convivencia entre los estudiantes y sus familias. “Nos falta un montón por recorrer –reconoció-, pero estamos en el camino. Sabemos los problemas que tenemos, pero no podemos resolverlos todos ya”.

Foro, ejemplo a seguir

El evento fue organizado por el colectivo Jóvenes Forjando Cambios (JFC), un grupo de estudiantes de colegios públicos y privados de Manizales que ha trabajado por dos años en promover el debate político y la pedagogía de paz en la ciudad. Ellos gestionaron apoyos como el de la Federación Nacional de Personeros y algunas empresas privadas.



Incluso, cuando una estudiante cuestionó con vehemencia “que la educación enseña a no pensar”, la periodista Juanita León –también panelista– le respondió que el escenario en el que se encontraban era “precisamente, un ejemplo de todo lo contrario”.



De hecho, la delegada del Ministerio aprovechó su conferencia para invitar a los asistentes a inscribirse, por medio de la web de la entidad, al primer Campamento Nacional Generación Pazífica para estudiantes de noveno y décimo de todo el país. La idea de ese ejercicio es fortalecer sus habilidades de debate, argumentación e interacción.



Zárate también anunció que uno de los líderes de JFC, Germán Stiven Arenas, será invitado especial a esa convención estudiantil por haber organizado el foro. “Está comprometido con la calidad de la educación y ha cuestionado cosas, pero también ha hecho propuestas que nos han llevado a apoyarlo”, destacó la funcionaria.



El joven estudiante de Bosques del Norte agradeció el gesto y pidió que se extienda a los demás integrantes del grupo. “Lo que hemos construido es por las ideas de todos”, enfatizó.

Todos los intervinientes también elogiaron el trabajo del colectivo y la manera en que la cita de esta semana contribuye a la construcción de paz y otros valores ciudadanos desde el sector educativo.



Para la profesora Diana Brochero, de La Salle Pereria, la cita fue “una evidencia del empoderamiento de los jóvenes, su convivencia sana y de cómo ellos deben hacerse responsables de las pequeñas manifestaciones de paz para llevar las riendas del país en el posconflicto”.



El alcalde de la ciudad, Octavio Cardona, dijo que este tipo de manifestaciones “demuestran que la paz ya no es un tema del Gobierno sino de la sociedad civil”. Y Cristo agregó que “los adolescentes y jóvenes de este país son los que se tienen que apropiar de esta paz y ayudarnos a pasar la página”.



Henao concluyó que “mientras la juventud esté viva, el país está vivo” y se declaró “emocionado de ver una iniciativa juvenil que es ejemplo para el país”. O, mejor, como la describió el rector de la institución que la acogió, José Manuel González, “una semilla que le queda a los estudiantes en su corazón para que la siembren”.



MANIZALES